Слідчі знайшли ДНК на дроні, який атакував український Ан-124: слід веде до Литви

Біологічний матеріал уже фіксували в іншій країні ЄС, однак встановити особу його власника поки не вдалося

На безпілотнику з вибухівкою, який атакував український вантажний літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг/Галле, виявили слід ДНК. Біологічний матеріал збігся з ДНК, який раніше вже реєстрували у Литві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Zeit.

За даними видання, знайдений на безпілотнику біологічний матеріал раніше вже потрапляв до відповідних баз у Литві. Водночас обставини, за яких його там виявили, не уточнюються.

Невідомою залишається й особа, якій належить ДНК. Наразі немає підтверджень, що нова зачіпка дозволила слідству встановити виконавців або замовників атаки на український літак.

Раніше Die Zeit повідомляло, що безпілотник із вибухівкою врізався в крило українського Ан-124, однак пристрій не здетонував.

Згодом вибухівку знайшли на певній відстані від самого дрона. Не виключається, що вона відокремилася від безпілотника під час зіткнення з літаком.

За даними видання, для атаки використали не серійний комерційний дрон, а спеціально виготовлений апарат складної конструкції. Звичайні системи радіолокаційного контролю безпілотників не змогли його виявити. На борту дрона перебувала вибухівка Semtex.