Удар по Великій Британії реальний? Путін дав неоднозначну відповідь

Російський диктатор назвав можливу атаку на британські військові підприємства «військовою таємницею», а об'єкти Лондона в Україні – «законними цілями»

Російський диктатор Володимир Путін не став заперечувати можливість ударів РФ по військових об'єктах безпосередньо на території Великої Британії. На пряме запитання журналістів про такий сценарій він відповів, що це «військова таємниця». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Під час пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку Путіна запитали, чи можуть підприємства британської військової промисловості, розташовані на території самої Великої Британії, стати цілями російської армії. «Це секрет, військова таємниця», – відповів Путін.

Водночас Путін прямо заявив, що військові об'єкти Великої Британії в Україні, якщо вони тут з'являться, Росія вважатиме цілями для ударів.

«Я можу підтвердити ще раз: будь-які військові об'єкти в Україні – наша законна ціль. Британські, які завгодно», – сказав російський диктатор.

Коли Путін перепитав журналіста, чи є в Україні британські військові об'єкти, той уточнив, що запитання є гіпотетичним. У відповідь очільник Кремля заявив, що якщо такі об'єкти з'являться, вони «точно» стануть цілями російських військ.

Раніше російське Міністерство закордонних справ заявило, що РФ може атакувати британські військові об'єкти не лише в Україні, а й «за її межами». Москва пов'язала свої погрози з використанням Україною британської зброї для ударів по російських цілях.