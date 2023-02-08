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У Туреччині з-під завалів урятували двох українців, яких вважали загиблими

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Туреччині з-під завалів урятували двох українців, яких вважали загиблими
Українці, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, - живі
фото з відкритих джерел

Двох українців урятували в місті Хатай з-під руїн будинку

Двоє громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятовані. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, двох українців урятували в місті Хатай з-під руїн будинку.

Раніше посольство України в Туреччині повідомляло, що внаслідок землетрусу постраждали четверо українців.

Вони зазнали легких тілесних ушкоджень. Загроз життю немає, госпіталізація їм теж не потрібна. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом і харчуванням.

Загалом вдалося розшукати 38 громадян України. Також українські представники взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв’язок.

Нагадаємо, потужні землетруси у Туреччині сталися зранку та вдень 6 лютого, а також ще один підземний поштовх – 7 лютого. Кількість загиблих у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 5 тисяч людей.

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Теги: Василь Боднар надзвичайний стан посольство

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