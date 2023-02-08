У Туреччині з-під завалів урятували двох українців, яких вважали загиблими

Українці, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, - живі

Двох українців урятували в місті Хатай з-під руїн будинку

Двоє громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятовані. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, двох українців урятували в місті Хатай з-під руїн будинку.

Раніше посольство України в Туреччині повідомляло, що внаслідок землетрусу постраждали четверо українців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вони зазнали легких тілесних ушкоджень. Загроз життю немає, госпіталізація їм теж не потрібна. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом і харчуванням.

Загалом вдалося розшукати 38 громадян України. Також українські представники взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв’язок.

Нагадаємо, потужні землетруси у Туреччині сталися зранку та вдень 6 лютого, а також ще один підземний поштовх – 7 лютого. Кількість загиблих у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 5 тисяч людей.