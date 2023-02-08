У Туреччині з-під завалів урятували двох українців, яких вважали загиблими
Двох українців урятували в місті Хатай з-під руїн будинку
Двоє громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятовані. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
За його словами, двох українців урятували в місті Хатай з-під руїн будинку.
Раніше посольство України в Туреччині повідомляло, що внаслідок землетрусу постраждали четверо українців.
Вони зазнали легких тілесних ушкоджень. Загроз життю немає, госпіталізація їм теж не потрібна. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом і харчуванням.
Загалом вдалося розшукати 38 громадян України. Також українські представники взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв’язок.
Нагадаємо, потужні землетруси у Туреччині сталися зранку та вдень 6 лютого, а також ще один підземний поштовх – 7 лютого. Кількість загиблих у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 5 тисяч людей.
Коментарі — 0