Журналіст, який бере інтерв’ю у полонених росіян, заявив, що Пригожин живий

Засновник і ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин живий. Як інформує «Главком», таку заяву зробив журналіст та блогер Дмитро Карпенко, відомий тим, що бере інтерв’ю у російських військовополонених. Про це він сказав у програмі «І Грянув Грем».

Карпенко підкреслив, має дані, що Пригожин не загинув, однак подробиці розкривати не став.

«Ми не знаємо, хто був на борту літака, від вибуху якого нібито загинув Пригожин. А як же запроваджене ним самим правило, що командування «Вагнера» не повинно літати разом?», – сказав Карпенко.

Журналіст підкреслив, на його думку, Євген Пригожин вирішив зникнути для «перезавантаження» ситуації.

Як відомо, 24 червня 2023 року, покійний Євген Пригожин очолив вісім тисяч найманців групи «Вагнера» у «марші справедливості» проти вищого командування російських збройних сил, звинувачуючи його у корупції та невиконанні службових обов'язків.

Як зазначається у зведенні, згодом було заарештовано кількох високопоставлених воєначальників за звинуваченням у корупції. «А ось об'єкт зневаги Пригожина, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, з того часу змінився», – зазначають у міноборони Британії.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його пережила група «Вагнера», якою тепер керує його син Павло Пригожин і якою командує Антон «Лотос» Єлізаров, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, група «Вагнера» відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року.