Річниця бунту Пригожина: британська розвідка розкрила, чим займається «Вагнер»

За даними британської розвідки, група «Вагнера» відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року

Рік тому, 24 червня 2023 року, покійний Євген Пригожин очолив вісім тисяч найманців групи «Вагнера» у «марші справедливості» проти вищого командування російських збройних сил, звинувачуючи його у корупції та невиконанні службових обов'язків. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, згодом було заарештовано кількох високопоставлених воєначальників за звинуваченням у корупції. «А ось об'єкт зневаги Пригожина, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, з того часу змінився», – зазначають у міноборони Британії.

Хоча Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, його пережила група «Вагнера», якою тепер керує його син Павло Пригожин і якою командує Антон «Лотос» Єлізаров, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, група «Вагнера» відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні формування чеченського та російського «добровольчого корпусу» міноборони. «Африканський корпус» міноборони Росії замінив дислокації «Вагнера» у Сирії та Лівії наприкінці 2023 та на початку 2024 року відповідно. Проте група «Вагнера» зберігає незалежні дислокації у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

Крім того, Пригожин став піонером у практиці вербування ув'язнених для служби в Україні. З липня 2022 року до лютого 2023 року, коли цю практику взяло на себе міністерство оборони Росії. Група «Вагнера» завербувала понад 48 тис. ув'язнених, понад 17 тисяч із яких згодом загинули у бою. З лютого 2022 року загальна кількість ув'язнених у Росії скоротилася як мінімум на 150 тисяч осіб.

«Цілком ймовірно, що більшість цих ув'язнених було звільнено в обмін на згоду воювати в Україні», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, у літаку, який у серпні минулого року розбився у Тверській області РФ, серед пасажирів значився Євген Пригожин. Також на борту літака був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін. Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи.