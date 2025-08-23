Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою

«Отак вони живуть. Нам це уявити досить складно», – каже журналіст

Росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх. Як інформує «Главком», про це у проєкті «Український подкаст #1» розповів журналіст Володимир Золкін.

«Вони не говорять між собою, тому що завжди очікують підступу. Вони думають, що за кожне неправильне слово хтось піде і їх здасть. Отак вони живуть. Нам це уявити досить складно», – пояснив Володимир Золкін.

Журналіст розповів, коли приїздить у табір та проводить інтерв’ю, до прикладу з десятьма полоненими, які перебувають на карантині, то п’ятий не знатиме, що він обговорював із першим.

«Тобто між собою вони не діляться взагалі, про що говорили. Єдине, що можуть сказати, – дадуть подзвонити додому», – дивується Золкін.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Раніше полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян. Він поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.