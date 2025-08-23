Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
фото: скріншот із відео

«Отак вони живуть. Нам це уявити досить складно», – каже журналіст

Росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх. Як інформує «Главком», про це у проєкті «Український подкаст #1» розповів журналіст Володимир Золкін.

«Вони не говорять між собою, тому що завжди очікують підступу. Вони думають, що за кожне неправильне слово хтось піде і їх здасть. Отак вони живуть. Нам це уявити досить складно», – пояснив Володимир Золкін.

Журналіст розповів, коли приїздить у табір та проводить інтерв’ю, до прикладу з десятьма полоненими, які перебувають на карантині, то п’ятий не знатиме, що він обговорював із першим.

«Тобто між собою вони не діляться взагалі, про що говорили. Єдине, що можуть сказати, – дадуть подзвонити додому», – дивується Золкін.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Раніше полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян. Він поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Читайте також:

Теги: росіяни табір журналіст полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський Ан-24 розбився
В Амурській області РФ знайдено уламки Ан-24: попередньо – всі загинули (відео)
24 липня, 10:22
Держдуми розглядають пропозицію «активістів» відправляти неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, на війну
У РФ загострюється демографічна та соціальна криза
24 липня, 17:27
За словами президента, Силам оборони вдалось покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць
Зеленський повідомив, чи вдається Росії просуватись на фронті
25 липня, 11:28
Аль-Шаріфа переслідували через його репортажі з передової
Ізраїль ліквідував відомого кореспондента «Аль-Джазіри» у Газі
11 серпня, 08:03
Хвиля цунамі висотою 2,5 метра накрила всі приміщення заводу
Цунамі зруйнувало завод на Камчатці
3 серпня, 16:39
На дівчину, яка знімала відео, склали протокол
У Сочі затримано росіян, які знімали відео на тлі палаючої нафтобази
4 серпня, 09:57
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11083 танків
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 серпня, 07:26
Українські захисники худнуть на 20-40 кілограмів у російському полоні
Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль
14 серпня, 19:12
За 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі
Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState
17 серпня, 21:34

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України
На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро
На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро
«Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна». Терехов привітав з Днем міста харків’ян
«Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна». Терехов привітав з Днем міста харків’ян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
70K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
12K
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
8222
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
8019
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua