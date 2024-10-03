Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ
Олександр Захаров – власник та головний конструктор російської компанії Zala Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України
фото: російські ЗМІ

Підприємства Захарова є одним із найбільших виробників бойових дронів в РФ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру головному конструктору російських дронів Zala та «Ланцет» Олександру Захарову. Про це повідомила СБУ.

СБУ зібрала доказову базу на Олександра Захарова – власника та головного конструктора російської компанії Zala Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України.

На сьогодні це підприємство, що базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів в РФ. Серед основних зразків безпілотників компанії Захарова – дрони типу «Ланцет», а також новітні розвідувальні безпілотники Zala Z-16 та Zala Z-20.

За даними спецслужби, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже п'ять тисяч БпЛА.

«Зазвичай ворог використовує «Ланцети» як дрони-камікадзе для прямих атак на українську бронетехніку, а дрони Zala здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів. Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну», – зазначили правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру окупаційному главі Донеччини Денису Пушиліну та його спільницям Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, які депортували 31 дитину до пансіонату Путіна.

Крім того, днями СБУ повідомила голові центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній про підозру в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України. 

Теги: дрон безпілотник підозра СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ТЦК викрали головного інженера по розробці систем протидії БПЛА прямо на вулиці дорогою до роботи
Компанія-виробник безпілотників звинуватила ТЦК у викраденні головного інженера
Сьогодні, 12:55
Енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими
На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків
30 вересня, 17:11
Поліцейський Ігор Поладич присвятив 20 років свого житті службі в органах внутрішніх справ
Трагедія у Сумах: що відомо про поліцейського, який загинув через російський удар
28 вересня, 12:46
БПЛА пролетів на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС
Цього разу не Хмельницька. Ворожий дрон наблизився до ще однієї АЕС
26 вересня, 12:41
Російська спецслужба обіцяла «евакуювати» свого агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України
Готував удар РФ по власній бригаді: СБУ затримала мобілізованого харків’янина
24 вересня, 11:03
НАЗК 10 вересня завершило моніторинг способу життя Вітюка
НАЗК не виявило незаконного збагачення у ексголови кібердепартаменту СБУ Вітюка
20 вересня, 15:27
Росія цього тижня атакувала Україну 30-ма ракетами
Зеленський повідомив, скільки боєприпасів використала Росія проти України цього тижня
15 вересня, 10:12
За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну
Атака дронів на склад боєприпасів у Воронезькій області: зʼявилися супутникові знімки
10 вересня, 23:34
У Білорусії злетів винищувач
Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе
7 вересня, 00:51

Кримінал

Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення
Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення
Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ
Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: судовий процес наближається до фіналу
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: судовий процес наближається до фіналу
Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
Гауляйтер Донеччини, який депортував понад 30 дітей до РФ, отримав підозру
Гауляйтер Донеччини, який депортував понад 30 дітей до РФ, отримав підозру
Суд вчетверте не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
Суд вчетверте не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3418
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1235
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1203
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
1120
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ

Новини

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Сьогодні, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua