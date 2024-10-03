Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ

Олександр Захаров – власник та головний конструктор російської компанії Zala Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України

Підприємства Захарова є одним із найбільших виробників бойових дронів в РФ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру головному конструктору російських дронів Zala та «Ланцет» Олександру Захарову. Про це повідомила СБУ.

СБУ зібрала доказову базу на Олександра Захарова – власника та головного конструктора російської компанії Zala Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України.

На сьогодні це підприємство, що базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів в РФ. Серед основних зразків безпілотників компанії Захарова – дрони типу «Ланцет», а також новітні розвідувальні безпілотники Zala Z-16 та Zala Z-20.

За даними спецслужби, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже п'ять тисяч БпЛА.

«Зазвичай ворог використовує «Ланцети» як дрони-камікадзе для прямих атак на українську бронетехніку, а дрони Zala здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів. Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну», – зазначили правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру окупаційному главі Донеччини Денису Пушиліну та його спільницям Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, які депортували 31 дитину до пансіонату Путіна.

Крім того, днями СБУ повідомила голові центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній про підозру в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України.