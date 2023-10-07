Тель-Авів без людей: у мережі показали відео

Тель-Авів - друге за розміром і значенням місто Ізраїлю після Єрусалима

Вулиці ізраїльського міста Тель-Авів спорожніли. Також місцеві жителі повідомляють про проблеми з інтернетом. Відео безлюдних кварталів з’явилося у мережі.

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Як відомо, Тель-Авів - друге за розміром і значенням місто Ізраїлю після Єрусалима. Розташоване на узбережжі Середземного моря.

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Тим часом, у результаті нападу бойовиків угрупування ХАМАС на Ізраїль загинули вже 100 людей. Сотні людей в Ізраїлі отримали поранення. Про це повідомляє Times of Israel.

За даними медичних чиновників, кількість жертв вже сягнула сотні і, як очікується, продовжить зростати. Також відомо про щонайменше 900 постраждалих. Їх доправили до лікарень для надання медичної допомоги.

Серед жертв нападу Офір Лібштейн, голова регіональної ради Шаар Ханегева, який загинув під час перестрілки з терористами.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.