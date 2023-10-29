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ПВК «Вагнер» переходить під керівництво Росгвардії

Діана Гасюк
glavcom.ua
ПВК «Вагнер» переходить під керівництво Росгвардії
фото з відкритих джерел

Усім «вагнерівцям» запропонували укласти індивідуальний контракт, інакше «допрацьовуватимуть на умовах чинних»

Приватна російська військова компанія «Вагнер» заявила, що офіційно стає підрозділом Росгвардії і повернеться на війну. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на заяву групи.

У заяві зазначено, що всі співробітники отримали пропозиції про укладення індивідуального контракту, інакше «допрацьовуватимуть на умовах чинних». Натомість вся структура ПВК «Вагнера», порядок роботи та командири не змінюватимуться.

База угруповання будується «з нуля» у зоні російської агресії в Україні, найманці готуються до «роботи на «ближньому» за шість місяців.

Зазначається, що найманці, які перейшли з ПВК до структур під керівництвом міноборони РФ та інших формувань, не будуть прийняті назад до лав «вагнерівців».

Нагадаємо, колишні найманці російської приватної військової компанії «Вагнер», розформованої після загибелі її лідерів Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна, масово переходять до чеченського спецпідрозділу «Ахмат», який підпорядкований «Росгвардії».

Раніше засновник «Азова» розповів про тактику, яку ЗСУ перейняли у «вагнерівців».

Нагадаємо, Кремль планує майбутнє «Вагнера». Після невдалої спроби заколоту приватної військової компанії «Вагнер» Кремль продовжує використовувати її найманців. 

Раніше повідомлялося, що за останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані з ПВК «Вагнер», почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну.

 

Теги: Міноборони Свобода радіо Міноборони РФ ПВК Вагнера

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Соціум

ПВК «Вагнер» переходить під керівництво Росгвардії
ПВК «Вагнер» переходить під керівництво Росгвардії
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