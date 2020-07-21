ЗМІ: російська еліта ще у квітні отримала експериментальну вакцину від Covid-19



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За інформацією ЗМІ, вакцину «Гамалея» отримали топменеджери великих російських корпорацій, а також олігархи та посадовці

Bloomberg зазначає, що ранній доступ до експериментальної вакцини від Covid-19 отримали кілька сотень росіян

Десятки російських мільярдерів, представників бізнесу та політичної еліти ще у квітні 2020 року отримали ранній доступ до експериментальної вакцини від Covid-19, яку розробив московський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дослідника, який ознайомлений із цією програмою.

Видання зазначає, що вакцину «Гамалея» отримали топменеджери великих російських корпорацій, зокрема алюмінієвого гіганта «Русал», а також олігархи та посадовці. Загалом кілька сотень людей, з яких Bloomberg вдалося підтвердити кілька десятків.

Хто саме отримав доступ до програми російська влада та її учасники не афішують.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів 20 липня про те, чи приймав вакцину Володимир Путін, сказав: «Ймовірно, було б неправильним використовувати неверсифіковану вакцину очільнику держави».

Зазначається, що розробку вакцини фінансує Російський фонд прямих інвестицій та підтримує Міністерство оборони.

Зазвичай пацієнти проходять вакцинацію у московській клініці, що підпорядковується інституту. Для того, щоб організм виробив імунітет, потрібно зробити щеплення двічі.

За словами одного з топменеджерів, який зробив щеплення, побічних ефектів він не відчув. На експеримент, попри ризик, погодився для того, щоб мати змогу проводити зустрічі у звичайному режиму, як і до пандемії. Інші учасники тестування повідомили Bloomberg про підвищену температуру та біль у м'язах після щеплення.

Видання зазначає, що ці щеплення є «безпечними», оскільки базуються на перевірених вакцинах від інших хвороб, а от їх ефективність ще потрібно визначити. Bloomberg також пише, що програма дослідницького центру імені Гамалея на шляху до вакцини просувається швидше, ніж її аналоги на Заході.

Видання цитує голову Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва, який каже, що третій етап тестування почнеться 3 серпня і охопить тисячі людей не тільки в Росії, а і в Саудівській Аравії та ОАЕ.

У фонді розраховують, що вакцина буде доступна всім росіянам у вересні. На Заході ж останній — третій етап тестування — зазвичай триває кілька місяців для кращого розуміння дії вакцини та її ефективності, зазначає видання.

Нагадаємо, Велика Британія замовить 90 млн доз вакцини від коронавірусу, розробкою яких займаються три компанії з Франції, Німеччини та США.

Також у Британії заявили, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу.