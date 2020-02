ЗМІ спростували повідомлення про смерть лікаря, який попереджав про коронавірус

Лі Веньлян знаходиться в критичному стані

Видання Global Times спростувало свою ж раніше поширену інформацію про смерть доктора Лі Веньлянь, який одним з перших попереджав про коронавірус.

Видання заявило, що Лі Веньлян знаходиться в критичному стані.

Global Times повідомило, що репортери чули, як люди в лікарні плачуть за Лі.

За даними видання, серце лікаря нібито перестало битися самостійно близько 21:30 (За місцевим часом), після чого його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). https://t.co/ljhMSwHBXB