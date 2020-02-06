ЗМІ спростували повідомлення про смерть лікаря, який попереджав про коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікар одним з перших заявив про коронавірус

Лі Веньлян знаходиться в критичному стані

Видання Global Times спростувало свою ж раніше поширену інформацію про смерть доктора Лі Веньлянь, який одним з перших попереджав про коронавірус.

Видання заявило, що Лі Веньлян знаходиться в критичному стані.

Global Times повідомило, що репортери чули, як люди в лікарні плачуть за Лі.

За даними видання, серце лікаря нібито перестало битися самостійно близько 21:30 (За місцевим часом), після чого його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Update: Li Wenliang is currently in critical condition. His heart reportedly stopped beating at around 21:30. He was then given treatment with ECMO(extra-corporeal membrane oxygenation). https://t.co/ljhMSwHBXB — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Як відомо, Лі Веньлян ще 30 грудня в WeChat попередив колег про сім випадків коронавірусу SARS на ринку морепродуктів «Хуанань». При цьому він не підозрював, що новий коронавірус відноситься до іншого штаму. У підсумку йому та іншим лікарям в поліції Уханя винесли попередження, щоб вони не поширювали «неправдиві заяви».

У підсумку Лі та іншим лікарям в поліції Уханя винесли попередження, щоб вони не поширювали «неправдиві заяви».

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.