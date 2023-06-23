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Зникнення батискафа «Титан»: військово-морські сили США зафіксували вибух – ЗМІ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зникнення батискафа «Титан»: військово-морські сили США зафіксували вибух – ЗМІ
П’ятеро людей на борту підводного човна «Титан» вважаються зниклими безвісти: найімовірніше, вони загинули
фото з відкритих джерел

Підводні мікрофони, призначені для виявлення підводних човнів противника, першими зафіксували трагедію

Надсекретна військова акустична система військово-морських сил США, призначена для виявлення ворожих підводних човнів, зафіксувала вибух за кілька годин після занурення батискафа «Титан». Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб, які брали участь у пошуковій операції.

За словами представника Пентагону, ВМС США почали прослуховувати район можливого перебування «Титану» майже відразу після того, як з ним зник зв'язок.

Незабаром після зникнення батискафа в неділю система США зафіксувала те, що, як вона підозрювала, було вибухом. Повідомляють, що звук вловила таємна система гідролокаторів далекого радіусу дії ВМС, яка почала діяти ще з часів холодної війни.

Інформацію передали учасникам рятувальної операції, зону пошуків батискафа звузили та 22 червня виявили його уламки.

«ВМС США провели аналіз акустичних даних та виявили аномалію, що відповідає імплозії або вибуху в безпосередній близькості від того місця, де працював підводний апарат «Титан», коли зв'язок був втрачений», – заявив WSJ високопоставлений представник ВМС США.

Берегова охорона США повідомила, що рятувальники виявили уламки підводного апарату приблизно за 500 м від носової частини уламків «Титаніка». 

За словами офіційних осіб США та Канади, у ході пошуків рятувальні бригади виявили кілька типів шумів, зокрема той, який, ймовірно, був викликаний вибухом підводного човна.

«Схоже, що «Титан»вибухнув у неділю на шляху до «Титаніка» незабаром після того, як контакт було втрачено на глибині близько 9000 футів (2750 м)», – сказала людина, знайома з цим питанням.

Нагадаємо, 19 червня в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». Підводна екскурсія, включаючи занурення, експедицію та підйом, триває приблизно вісім годин.

Субмарина OceanGate «Титан» вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 год.

На борту перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправляли літаки з метою виявлення підводного апарата.

22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти», а уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка».

Примітно, що дружина капітана батискафа є нащадком мільйонерів Ісадора та Іди Штраус, які загинули під час аварії «Титаніка». Подружжя вважалося найбагатшими пасажирами першого класу, тому їм було надано місце на рятувальному човні. Проте чоловік передав своє місце пасажирці нижчого класу, яка тримала дитину на руках. Іда Штраус відмовилася залишити свого чоловіка, з яким вони прожили у шлюбі понад 40 років, і залишилася поряд з ним на борту, де вони знайшли свою смерть.

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Теги: Титанік вибух

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