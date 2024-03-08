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Байден відреагував на занепокоєння через свій вік

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден відреагував на занепокоєння через свій вік
Президент США висловив оптимізм щодо здатності керувати країною, згадавши про свій вік
фото: Reuters

Джо Байден є найстаршим президентом в історії Сполучених Штатів

Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо здатності керувати країною, згадавши про свій вік, який був суперечливою темою серед деяких виборців. Про це заявив президент США Джо Байден під час промови в Конгресі, пише CNN.

«Я налаштований оптимістично. Я дійсно оптимістичний. Я оптиміст. Мої співвітчизники, питання, яке стоїть перед нашою країною, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям», – заявив президент США.

Байден вже є найстаршим президентом в історії Сполучених Штатів. Він випередив Рональда Рейгана, якому наприкінці другого терміну було 77 років.

У разі обрання у 2024 році Байдену наприкінці другого терміну буде 86 років.

Нагадаємо, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з промовою «Про стан справ у країні». Почав своє звернення із підтримки України. Він посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою «як вдома, так і за кордоном».

Як повідомлялося, після щорічного медогляду лікар президента США Джо Байдена заявив, що він здатен до виконання обов'язків

Очікується, що цей звіт стане останньою інформацією про стан здоров'я Байдена перед виборами в листопаді. Доктор Кевін О'Коннор заявив, що немає «жодних нових проблем» зі здоров'ям президента, виявлених під час цьогорічного медогляду.

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Теги: президент Джозеф Байден США

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