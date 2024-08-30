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РФ створює добровольчий батальйон для захисту Курщини: деталі від британської розвідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ створює добровольчий батальйон для захисту Курщини: деталі від британської розвідки
Загони бойового армійського резерву країни були вперше створені у 2021 році
фото з відкритих джерел

Підрозділи бойового армійського резерву є легкими піхотними формуваннями, в яких відсутня інтегрована артилерія або бронетехніка

 

Адміністрація Курської області Росії створює добровільний загін «БАРС-Курськ». Його солдати мають служити лише у Курській області за шестимісячним контрактом. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Загони бойового армійського резерву країни були вперше створені у 2021 році, спочатку вони були призначені для забезпечення міністерства оборони Росії кадрами активних резервістів із високим рівнем готовності та підготовки. З березня 2022 року добровольці можуть приєднатися до загонів для короткострокової служби.

За даними британської розвідки, підрозділи бойового армійського резерву в основному є легкими піхотними формуваннями, в яких відсутня інтегрована артилерія або бронетехніка. У цей час по всій Росії налічується понад 30 таких загонів.

«Створення добровольчого загону «БАРС-Курськ» майже напевно є відповіддю Росії на українське вторгнення в Курську область Росії, яке розпочалося 6 серпня 2024 року. Малоймовірно, що добровільний загін буде створено і зможе підтримати якусь російську військову активність у Курській області протягом наступного місяця. Хоча Росія, ймовірно, намагається нарощувати свої сили в Курську, наразі пріоритет віддається Покровському напрямку на сході України», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, військовослужбовці російської приватної компанії «Ведмеді», пов’язаною з Міністерством оборони РФ, залишають Буркіна-Фасо через наступ Збройних сил України в Курській області.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

До слова, Міністерство оборони РФ дедалі більше централізує командування та забирає собі контроль над нерегулярними силами. Імовірно, такі дії полегшать використання найманців у наступальних операціях.

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Теги: Курщина росія війна армія

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