З'явилось відео порятунку українки, яка робила селфі та зірвалася у прірву в Іспанії

Дівчину врятували після падіння, проте вона померла в лікарні

В Іспанії в лікарні померла 26-річна українка, яка впала зі скелі, коли хотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці «Балкон Середземномор'я» в іспанському місті Бенідорм. Про це пише Antena 3.

На відео видно, як рятувальник через хвилі намагається дістатися до непритомної дівчини, яка гойдається на воді.

Очевидці кажуть, що дівчина вилізла на бильця задля ефектного селфі. Однак, в якусь мить втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

На місце події викликали екстрені служби. У ту мить дівчина перебувала в непритомному стані й отримала серйозні травми під час падіння. Постраждалу евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де дівчину намагалися реанімувати.

Після цього її доправили до лікарні Аліканте, де від отриманих травм вона згодом померла.

На місці пригоди разом з українкою перебував її хлопець.

Нагадаємо, українка, яка упала у прірву на іспанському курорті, померла в лікарні. Її госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона пізніше померла.

Інцидент стався 14 вересня. Українська туристка під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм зірвалася у море з висоти близько 30 метрів.

Нагадаємо, про інцидент з українкою першими повідомили іспанські ЗМІ. Спочатку було відомо, що громадянка впала у море, коли робила селфі, після чого її відправили у лікарню міста Аліканте.