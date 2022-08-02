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Візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Кремль взявся погрожувати США 

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 14:29 glavcom.ua
Візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Кремль взявся погрожувати США 
У Кремлі вважають, що відвідуванням Ненсі Пелосі Тайваню має суто провокаційний характер
фото з відкритих джерел

Росія висловила солідарність Китаю

У Кремлі висловили свою підтримку Китаю та розкритикували можливий візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

«За три години до можливого початку великої американо-китайської війни прильоту Ненсі Пелосі на Тайвань Кремль чітко окреслив свою позицію на цю тему –  можливе відвідуванням Тайваню має суто провокаційний характер. Це провокує ситуацію в регіоні, веде до наростання напруженості», – йдеться у повідомленні пропагандистських ЗМІ.

Також у Росії солідарність Китаю та пригрозили новим світовим конфліктом. «Ми абсолютно солідарні з Китаєм – його дуже чутливе ставлення зрозуміле та виправдане. Замість поваги до цієї чутливості США обирають такий шлях конфронтації – нічого хорошого це не обіцяє», – йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією. Як відомо, 2 серпня офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомив, що Китай вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню.  Як відомо, сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 

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Теги: росія США Тайвань Китай

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