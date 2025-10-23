Мегастрайк у Новій Зеландії: 100 тис. лікарів та вчителів вийшли на вулиці

Десятки тисяч людей не пішли на роботу, натомість вийшли на страйк

Вчителі, медсестри та працівники державних служб вимагають збільшення державних інвестицій в охорону здоров'я та освіту

Один із найбільших в історії Нової Зеландії страйк співробітників державних лікарень та загальноосвітніх закладів проходить у країні. Як пише «Главком», про це повідомляє The Guardian.

В акції протесту взяли участь понад 100 тис. вчителів, медсестер та лікарів, незадоволених розміром заробітної плати та умовами праці. «Уряд країни відірваний від реальності і, схоже, не цінує ні працю лікарів та вчителів, ні їх самих», – заявив представник оргкомітету заходу, Ради профспілок Нової Зеландії Річард Вагстафф.

Як зазначають у Раді профспілок, куди увійшли Асоціація державних службовців (PSA), NZNO, Новозеландський інститут освіти Te Riu Roa (NZEI), Асоціація вчителів шкільних установ (PPTA Te Wehengarua) та Асоціація штатних медичних фахівців (ASMS), головною вимогою є підвищення платні.

Остання пропозиція уряду країни, яка гарантує медпрацівникам підвищення оплати праці на 5% за 16 місяців для лікарів, і на 2% з червня 2025 року, а потім ще на 1% з червня 2026 року – для медсестер, у профспілці назвали неспроможною.

«Міністерству охорони здоров'я Нової Зеландії необхідно прислухатися до голосу працівників і повернутися за стіл переговорів із пропозицією оплати праці, що відображає цінність медиків для державної системи охорони здоров'я. Крім того, необхідно забезпечити лікарні кадрами та покласти край затримкам у наборі нових співробітників», – зазначили у національній профспілці медичних працівників.

Вчителям новозеландське Міністерство освіти запропонувало підвищення зарплати на 4,7% за 12 місяців, проте профспілки відкинули його, як «що не відповідає інтересам та потребам вчителів та учнів середніх шкіл».

«Ця пропозиція набагато гірша за все, що нам пропонували раніше, тому ми вирішили оголосити страйк», – сказав президент PPTA Кріс Аберкромбі, додавши, що вчителі продовжать страйкувати і проведуть ще дві акції протесту 29 жовтня та 5 листопада.

Раніше профспілка Vereinigung Cockpit вимагає від керівництва компанії Lufthansa збільшити пенсійні внески тисячам пілотів. У зв'язку з цим переважна більшість із них підтримала проведення страйку.