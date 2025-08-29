У Туреччині почалися страйки в готелях

Готельєри не можуть упоратися з інфляцією, туристи страждають

У турецьких готелях, популярних серед туристів, відбулися інциденти, пов’язані з незадоволенням персоналу, що призвело до збоїв у роботі та труднощів для відпочивальників. Проблеми зафіксовані в готелях Side Win Hotel у Сіде та Vav у Кушадаси. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

Ситуація в Side Win Hotel

Напередодні у виданні Evrensel.net з'явилася інформація про те, що в готелі Side Win туристи залишилися без їжі та води.

Працівники готелю Side Win в районі Манавгат міста Анталія вийшли на вулицю через невиплачену заробітну плату та погані умови праці. Махір Доган, спеціаліст з організацій профспілки Dev Turizm İş, що входить до складу Конфедерації прогресивних профспілок Туреччини (DİSK), пояснив, що в готелі працює приблизно 650 осіб, але немає електроенергії та води.

Один із працівників готелю описав кризу, з якою він зіткнувся: «Мені досі не виплатили зарплату. Я працюю вже 30 днів і не отримав жодної зарплати. Також трапляються перебої з електроенергією та водою. Проблема не лише в зарплаті; умови праці жахливі».

Однак, за словами менеджерки з роботи з гостями в Анталії, ситуація виявилася менш критичною. «Сьогодні готель Side Win працює в штатному режимі. Страйку як такого не було. Просто кілька людей звільнилися, і через це стався технічний збій», – пояснила вона.

За її словами, всіх туристів з цього готелю оперативно переселили в інші готелі різних регіонів – від Аланії до Кемера, надавши їм хороші умови

Протест у готелі Vav: персонал вимагає зарплату, туристи – компенсацію

Інший інцидент стався в готелі Vav у Кушадаси. За даними місцевого видання Turizm Ajansi, персонал розпочав акцію протесту через те, що не отримував зарплату протягом кількох місяців.

Протест призвів до серйозних наслідків: у готелі відключили воду, перестали працювати кондиціонери, не надавалося харчування, а прибирання номерів припинилося. Повідомляється, що багато гостей були змушені перервати свій відпочинок, а біля стійки реєстрації вишикувалися черги, щоб отримати свої гроші. Персонал готелю має намір звернутися до суду. Для врегулювання ситуації на місце була викликана поліція.

Причини незадоволення: інфляція та конкуренція

За даними експертів, проблеми в турецьких готелях можуть бути пов'язані зі зростанням інфляції в країні, яка змушує власників готелів балансувати між підвищенням цін та утриманням туристів. Раніше багато туристів вже почали переорієнтовуватися на інші напрямки, приміром Єгипет та ОАЕ, де вартість відпочинку може бути нижчою за порівняної якості.

До слова, новий «головний біль» для туристів і туроператорів вигадали готелі в Туреччині – там стає все більш поширеним і популярним горезвісне «динамічне ціноутворення» або ціноутворення, засноване на попиті.