США попросили Україну про допомогу у двох напрямках на Близькому Сході

Єгор Голівець
glavcom.ua
Президент України Володимир Зеленський заявив, що український досвід знадобився США на Близькому Сході
фото: Zelenskiy Official

Український досвід боротьби з дронами став ключовим для військових у Близькому Сході

США звернулися до України із запитом про експертну підтримку для своїх військових у двох напрямках на Близькому Сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо його поїздок і перемовин у регіоні, інформує «Главком»

фото: @ZelenskyyUa

За словами глави держави, українські фахівці вже активно співпрацюють із низкою країн у сфері протидії дронам. «Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що наразі українські команди працюють щонайменше з п’ятьма державами щодо протидії безпілотникам типу «шахед». Йдеться як про надання експертних оцінок, так і про допомогу у створенні ефективних систем захисту.

Український досвід у сфері протиповітряної оборони, зокрема у боротьбі з дронами-камікадзе, став затребуваним на тлі зростання загроз у регіоні Близького Сходу. Окрім США, відповідні запити також надходять від європейських партнерів, чиї військові контингенти розміщені в цьому регіоні.

Нагадаємо, що українські військові були здивовані підходами армії США та їхніх союзників до боротьби з дронами-камікадзе типу «шахед». За даними видання, група з понад 200 українських фахівців вирушила до регіону Перської затоки на запит Центрального командування США, щоб поділитися досвідом протидії дронам. Найбільше українських військових здивувало використання дорогих ракет проти відносно дешевих безпілотників.

Читайте також:

Теги: Україна США війна дрон

Читайте також

Пушилін зробив заяву про війну
Путін готується оголосити «перемогу»? Ватажок «ДНР» анонсував закінчення війни
17 березня, 08:12
Американський чиновник наголосив, що ініціатива щодо спілкування виходила від Арагчі
Axios: Іран та США провели приховані переговори
17 березня, 07:09
14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
День українського добровольця 2026: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках
14 березня, 06:45
Північна Корея засудила удари США та Ізраїлю по Ірану
Північна Корея засудила удари США та Ізраїлю по Ірану
11 березня, 02:56
У червні 2022 року Кирило Вітько добровільно мобілізувався до Збройних сил України
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Кирила Вітька
8 березня, 09:00
Актор Брюс Кемпбелл прийняв рішення лікуватися від раку, аби згодом повернутися до роботи
Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак
3 березня, 20:15
СБУ повідомила про підозру агенту ФСБ у Кропивницькому
СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ
3 березня, 12:44
Польща розглядає можливість створення власної ядерної зброї
«Це завжди серйозно». Польський дипломат прокоментував слова президента Навроцького про ядерну зброю
26 лютого, 08:32
У ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська (Татарстан) повідомляли про численні вибухи та пожежу
Концепція невразливості російської інфраструктури рушиться
24 лютого, 14:40

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

