США попросили Україну про допомогу у двох напрямках на Близькому Сході
Український досвід боротьби з дронами став ключовим для військових у Близькому Сході
США звернулися до України із запитом про експертну підтримку для своїх військових у двох напрямках на Близькому Сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо його поїздок і перемовин у регіоні, інформує «Главком»
За словами глави держави, українські фахівці вже активно співпрацюють із низкою країн у сфері протидії дронам. «Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні», – зазначив Зеленський.
Президент додав, що наразі українські команди працюють щонайменше з п’ятьма державами щодо протидії безпілотникам типу «шахед». Йдеться як про надання експертних оцінок, так і про допомогу у створенні ефективних систем захисту.
Український досвід у сфері протиповітряної оборони, зокрема у боротьбі з дронами-камікадзе, став затребуваним на тлі зростання загроз у регіоні Близького Сходу. Окрім США, відповідні запити також надходять від європейських партнерів, чиї військові контингенти розміщені в цьому регіоні.
Нагадаємо, що українські військові були здивовані підходами армії США та їхніх союзників до боротьби з дронами-камікадзе типу «шахед». За даними видання, група з понад 200 українських фахівців вирушила до регіону Перської затоки на запит Центрального командування США, щоб поділитися досвідом протидії дронам. Найбільше українських військових здивувало використання дорогих ракет проти відносно дешевих безпілотників.
