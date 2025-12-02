Головна Світ Економіка
Airbus зішовхнувся з новою проблемою якості у літаках

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Airbus зішовхнувся з новою проблемою якості у літаках
Airbus не встигає виконати річний план, і це пов'язано з дефектом A320
фото: Reuters

Airbus виявив проблему з панелями фюзеляжу A320, поставки затримуються

Airbus зіткнувся з новою виробничою проблемою на літаках A320: було виявлено дефект панелей фюзеляжу, що затримує поставки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела, пише «Главком».

Європейський авіаконцерн Airbus виявив новий виробничий дефект, який стосується панелей фюзеляжу кількох десятків літаків сімейства A320. Проблема стосується панелей фюзеляжу, але її конкретна причина поки що не встановлена. Виявлений дефект вже призвів до затримки деяких поставок нових літаків.

Наразі немає жодних ознак того, що ця виробнича проблема торкнулася повітряних суден, які вже перебувають в експлуатації.

Ця проблема виникла в критичний момент для Airbus. У листопаді концерн випустив лише 72 літаки, що менше запланованого. Загальна кількість вироблених за рік машин досягла 657.

Airbus прагне випустити за рік близько 820 літаків. Це означає, що для досягнення річної мети в грудні компанії доведеться зібрати рекордні 160 літаків за місяць. 

Новий дефект з'явився на тлі нещодавніх проблем із програмним забезпеченням. Наприкінці листопада на 6 тис. літаках Airbus виявили критичну несправність. Бортовий комп'ютер на великій висоті неправильно визначав положення борту через сонячну радіацію. Дефект у більшості випадків усунули оновленням програмного забезпечення. Проте приблизно тисячі літаків знадобилася фізична заміна обладнання. Через цю несправність сотні рейсів по всьому світу були відкладені або скасовані.

До слова, голова ради директорів європейського авіабудівного гіганта Airbus Рене Оберман виступив із несподіваним і рішучим закликом до європейських держав. Він вважає, що Європа повинна розробити власну спільну програму ядерного стримування Росії та розмістити на своїй території тактичну ядерну зброю. 

Раніше на заводі авіабудівної корпорації Airbus на околицях Монреаля (Канада) стався незвичайний інцидент – родина із шести єнотів проникла на територію підприємства, що призвело до тимчасової зупинки виробництва літаків.

