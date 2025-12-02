Airbus зішовхнувся з новою проблемою якості у літаках

Airbus не встигає виконати річний план, і це пов'язано з дефектом A320

Airbus зіткнувся з новою виробничою проблемою на літаках A320: було виявлено дефект панелей фюзеляжу, що затримує поставки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела, пише «Главком».

Європейський авіаконцерн Airbus виявив новий виробничий дефект, який стосується панелей фюзеляжу кількох десятків літаків сімейства A320. Проблема стосується панелей фюзеляжу, але її конкретна причина поки що не встановлена. Виявлений дефект вже призвів до затримки деяких поставок нових літаків.

Наразі немає жодних ознак того, що ця виробнича проблема торкнулася повітряних суден, які вже перебувають в експлуатації.

Ця проблема виникла в критичний момент для Airbus. У листопаді концерн випустив лише 72 літаки, що менше запланованого. Загальна кількість вироблених за рік машин досягла 657.

Airbus прагне випустити за рік близько 820 літаків. Це означає, що для досягнення річної мети в грудні компанії доведеться зібрати рекордні 160 літаків за місяць.

Новий дефект з'явився на тлі нещодавніх проблем із програмним забезпеченням. Наприкінці листопада на 6 тис. літаках Airbus виявили критичну несправність. Бортовий комп'ютер на великій висоті неправильно визначав положення борту через сонячну радіацію. Дефект у більшості випадків усунули оновленням програмного забезпечення. Проте приблизно тисячі літаків знадобилася фізична заміна обладнання. Через цю несправність сотні рейсів по всьому світу були відкладені або скасовані.

