Український літак «Руслан» здійснив таємний рейс до Грузії: що він перевозив

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Експерти ідентифікували вантаж як три пускові установки зенітно-ракетного комплексу Spyder
фото: Arab Military

Українська транспортна авіація виконала непублічну місію з перевезення військової техніки, про закупівлю якої офіційно не повідомлялося

Користувачі соцмереж та авіаційні трекери зафіксували незвичний маршрут українського вантажного гіганта Ан-124 «Руслан». Він здійснив переліт з Ізраїлю до Грузії зі специфічним вантажем на борту – системами протиповітряної оборони ізраїльського виробництва. Офіційні джерела обох країн поки що не коментували цю операцію. Як інформує «Главком», про це повідомляє портал «Мілітарний» з посиланням на OSINT-дослідників.

Інформація про перевезення з’явилася завдяки пильним спостерігачам у соціальній мережі X. Військовий оглядач оприлюднив кадри з ізраїльського аеропорту «Бен-Гуріон» у Тель-Авіві. На відео та фото чітко видно процес завантаження військової техніки у черево українського «Руслана».

ЗРК Spyder готуються до завантаження в Ан-124 в аеропорту Бен Геріон
ЗРК Spyder готуються до завантаження в Ан-124 в аеропорту Бен Геріон
фото: Arab Military

Експерти ідентифікували вантаж як три пускові установки зенітно-ракетного комплексу Spyder. Сервіси моніторингу польотів підтвердили, що після вильоту з Ізраїлю борт попрямував до Кавказу і приземлився в міжнародному аеропорту «Тбілісі».

Український літак «Руслан» здійснив таємний рейс до Грузії: що він перевозив фото 1

Варто зазначити, що Грузія вже знайома з цією зброєю. Ще у 2008 році країна придбала у ізраїльської компанії Rafael одну батарею системи Spyder-SR. Це мобільний всепогодний комплекс, здатний знищувати літаки, крилаті ракети та безпілотники на відстані до 20 км.

У 2020 році з’являлася інформація про плани Грузії модернізувати та відремонтувати ці системи. Можливо, нинішній рейс пов’язаний саме з завершенням цих робіт або ж із закупівлею нових модифікацій, хоча публічних заяв про нові контракти не було.

Аналітики звернули увагу на шасі машин, які потрапили в кадр.

«Судячи з колісної бази машин на оприлюднених фото – 6×6, Ан-124 перевіз три пускові установки ЗРК Spyder-SR або MR», – зазначають у профільному виданні.

Версія MR має розширений радіус дії і здатна вражати цілі на відстані до 40 км.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

До слова, до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «Антонов», через службову недбалість якого було знищено літак «Мрія».

Теги: авіація Антонов літак Грузія аеропорт перевезення



