ЄС планує пришвидшити заборону російського СПГ у новому пакеті санкцій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ЄС уже веде переговори щодо повної відмови від імпорту російської нафти та газу до 1 січня 2028 року

Європейська комісія розглядає пропозицію щодо заборони російського скрапленого природного газу (СПГ) у рамках нового пакету санкцій проти Москви через вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця ЄС, пише «Главком».

Нове обговорення з’явилося після телефонної розмови голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом США Дональдом Трампом. Вашингтон активно закликає Європу відігравати більш активну роль у сприянні припиненню війни, наголошуючи на необхідності посилення санкцій проти Росії та її партнерів.

США вимагають припинити закупівлі російської нафти європейськими країнами та запровадити митні бар’єри проти великих імпортерів російського палива, таких як Китай та Індія. Крім того, Вашингтон посилює тиск на країни «Великої сімки» і НАТО, включно з Туреччиною, яка також імпортує російську нафту.

ЄС уже веде переговори щодо повної відмови від імпорту російської нафти та газу до 1 січня 2028 року, а короткострокові контракти на СПГ мають бути заборонені вже наступного року. Новий пакет санкцій стане 19-м набором обмежень ЄС проти Росії з початку війни і має бути представлений державам-членам у п’ятницю.

Раніше цього року Комісія відклала санкції щодо імпорту СПГ, обмежившись лише забороною перевалки російського СПГ у портах ЄС. Наразі близько 19% газу до Європи все ще надходить з Росії через «Турецький потік» та поставки СПГ, тоді як у 2022 році цей показник становив близько 45%. Основними імпортерами російського СПГ залишаються Іспанія, Бельгія, Нідерланди та Франція, а газ трубопроводом «Турецький потік» постачається до Словаччини, Угорщини та Болгарії.

«Турецький потік» наразі є єдиним діючим трубопроводом для постачання російського газу до Європи після вибухів, які зупинили «Північний потік-1» у вересні 2022 року, а також після припинення транзиту через Україну 1 січня.

До слова, країни Європейського Союзу шукають способи усунути будь-які залишки лазівок, щоб гарантувати, що російський газ не буде таємно змішуватися з поставками блоку після набрання чинності заборони наприкінці 2027 року.

Як відомо, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.

Теги: санкції Турецький потік Європейський Союз США

