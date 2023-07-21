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На окупованих територіях зʼявилися нові рублі: дизайн від партизанів (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На окупованих територіях зʼявилися нові рублі: дизайн від партизанів (фото)
За словами активістів, в ужиток пустили тисячі купюр у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті
фото: «Зла мавка» / Telegram

Оновлені банкноти мають нагадати росіянам про те, що вони в Україні є окупантами

Українці на окупованих територіях випустили фальшиві рублі для загарбників. Оновлені російські банкноти можна зустріти в Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті. Про це заявили в жіночому партизанському русі «Зла Мавка».

Активісти надрукували фальшиві рублі з дизайном, який має нагадати росіянам про те, що вони в Україні є окупантами. На оновлених рублях можна побачити написи: «Це вам не Росія! Ви в Україні!», «Курс рубля нікчемний, як погрози Путіна Пригожину» та інші.

На окупованих територіях з'явилися рублі для російських загарбників
На окупованих територіях з'явилися рублі для російських загарбників
фото: «Зла мавка» / Telegram

За словами активістів, в ужиток пустили тисячі купюр у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті.

Жіночий партизанський рух випустив для окупантів особливі рублі
Жіночий партизанський рух випустив для окупантів особливі рублі
фото: «Зла мавка» / Telegram
З особливостей нових купюр – написи-нагадування
З особливостей нових купюр – написи-нагадування
фото: «Зла мавка» / Telegram

«Що приваблює окупантів і колобків найбільше? Звичайно гроші! Тому гроші – наш спосіб нагадати їм, що вони в Україні! Ну і портрет Мавки виглядає на рублях куди краще», – зазначили у партизанському русі.

Російська банкнота
Російська банкнота
Партизанська банкнота
Партизанська банкнота

До слова, у Брянській області партизани ефектно ліквідували окупантів (відео).

Крім того, на Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами.

Читайте також: Молоді партизани. Скільки українських дітей загинуло в окупації?
Теги: гроші рублі партизани

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