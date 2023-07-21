На окупованих територіях зʼявилися нові рублі: дизайн від партизанів (фото)
Оновлені банкноти мають нагадати росіянам про те, що вони в Україні є окупантами
Українці на окупованих територіях випустили фальшиві рублі для загарбників. Оновлені російські банкноти можна зустріти в Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті. Про це заявили в жіночому партизанському русі «Зла Мавка».
Активісти надрукували фальшиві рублі з дизайном, який має нагадати росіянам про те, що вони в Україні є окупантами. На оновлених рублях можна побачити написи: «Це вам не Росія! Ви в Україні!», «Курс рубля нікчемний, як погрози Путіна Пригожину» та інші.
За словами активістів, в ужиток пустили тисячі купюр у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті.
«Що приваблює окупантів і колобків найбільше? Звичайно гроші! Тому гроші – наш спосіб нагадати їм, що вони в Україні! Ну і портрет Мавки виглядає на рублях куди краще», – зазначили у партизанському русі.
До слова, у Брянській області партизани ефектно ліквідували окупантів (відео).
Крім того, на Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами.
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