Аналітики різко змінили прогноз: що буде зі світовими цінами на цукор

Світовий ринок цукру може зіткнутися з дефіцитом у сезоні 2026–2027 років

Нові прогнози показують, що виробництво може не покрити попит через ризики для врожаїв у найбільших країнах-виробниках

Світові ціни на цукор зросли після того, як аналітики погіршили прогноз щодо ринку та замість очікуваного профіциту спрогнозували дефіцит у сезоні 2026-2027 роках. Компанія Covrig Analytics змінила оцінку світового балансу цукру зі 100 тис. тонн надлишку до 300 тис. тонн нестачі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Barchart.

Світові ціни на цукор у понеділок різко зросли. У Нью-Йорку вони досягли найвищого рівня за три тижні, а в Лондоні – за два тижні.

Причиною стало те, що аналітики погіршили прогноз щодо світового ринку цукру. Компанія Covrig Analytics тепер очікує, що у сезоні з 2026 до 2027 року на світовому ринку виникне дефіцит 300 тис. тонн цукру. Ще в червні вона прогнозувала надлишок у 100 тис. тонн.

Свої оцінки переглянули й інші аналітичні компанії. Green Pool збільшила прогноз дефіциту до 3,3 млн тонн із 1,76 млн тонн, а StoneX – до 1,7 млн тонн із 550 тис. тонн.

Додаткову підтримку цінам надають побоювання щодо врожаю в Індії. Метеорологічна служба країни прогнозує, що кількість опадів у серпні та вересні буде нижчою за норму, а цьогорічний сезон мусонів може стати найслабшим за останні 11 років.

Водночас ситуація з опадами дещо покращилася. Станом на 3 серпня їхній дефіцит становив 12% від норми, тоді як наприкінці червня він сягав 42%.

Ще одним фактором, який може вплинути на світовий ринок, є погодне явище Ель-Ніньйо. Воно здатне спричинити посуху в Бразилії, Індії та Таїланді — найбільших виробниках цукру. Якщо врожаї в цих країнах скоротяться, пропозиція цукру на світовому ринку також зменшиться.

Крім того, на ціни впливає ситуація в Бразилії. Через високі світові ціни на нафту місцеві виробники дедалі частіше спрямовують цукрову тростину на виробництво етанолу, а не цукру, що також скорочує його пропозицію на ринку.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що світовий ринок зерна також може зіткнутися зі скороченням запасів. За прогнозом Міжнародної ради із зерна (IGC), у сезоні 2026–2027 років світове споживання зернових може сягнути рекордного рівня, тоді як урожай очікується нижчим. Через це світові запаси зерна можуть скоротитися до 610 млн тонн.