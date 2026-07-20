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Чому за поїздку в метро списує 38 грн і більше: офіційне пояснення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чому за поїздку в метро списує 38 грн і більше: офіційне пояснення
Разова поїздка у комунальному транспорті Києва з 15 липня 2026 року коштує 30 грн
фото: Київ/Facebook

У мережі почали з’являтися скарги від киян, у яких за один прохід через турнікет у метро списувало 76 і навіть 90 грн

Після зростання вартості проїзду в комунальному транспорті столиці кияни почали скаржитися у соцмережах на дивні списання з банківських карток. Замість нових 30 гривень за поїздку в метро у багатьох пасажирів зняло 38 гривень. Про це повідомляє «Главком».

Користувачі Threads публікують скриншоти зі сповіщеннями від банків. У декого 38 гривень списалося одним платежем, а в інших – двома окремими транзакціями: спочатку 30 грн, а згодом ще 8 грн.

Допис у мережі Тредс про подвійне списання коштів за одну поїздку у метро
Допис у мережі Тредс про подвійне списання коштів за одну поїздку у метро
скриншот
Користувачі мережі повідомляють про випадки списання 38 грн замість 30 у столичному метро
Користувачі мережі повідомляють про випадки списання 38 грн замість 30 у столичному метро
скриншот

Як пояснюють списання коштів у «Київському метрополітені» та «Києві Цифровому»

У комунальних службах заспокоюють: зайвих коштів система не списувала. Плутанина виникла через особливості роботи банківського еквайрингу та заборгованість за попередні поїздки.

Відповідь столичного метрополітену
Відповідь столичного метрополітену
скриншот

З’ясувалося, що в деяких пасажирів ще до зміни тарифів залишилася неоплачена поїздка за старими розцінками (8 гривень). Під час першого проходу через турнікет після 15 липня платіжна система автоматично «підтягнула» цей борг і об'єднала його з поточною поїздкою. У результаті пасажир сплатив сумарно 38 гривень: 8 грн за стару поїздку та 30 грн – за нову.

Відповідь компанії «Київ Цифровий»
Відповідь компанії «Київ Цифровий»
скриншот

Однак на цьому фінансові несподіванки для пасажирів підземки не завершилися. Згодом у мережі почали з’являтися нові скарги від киян, у яких за один прохід через турнікет списувало 76 і навіть 90 гривень.

Допис пасажирки метро, з картки якої знято 76 грн за одну поїздку
Допис пасажирки метро, з картки якої знято 76 грн за одну поїздку
скриншот
Допис пасажира метро, який стверджує, що за одну поїздку з його картки зняло 90 грн
Допис пасажира метро, який стверджує, що за одну поїздку з його картки зняло 90 грн
скриншот

Команда застосунку «Київ Цифровий» обіцяє розібратися з вказаними випадками списання коштів з рахунків пасажирів столичного метро.

Скільки тепер коштує проїзд

Разова поїздка у комунальному транспорті Києва коштує 30 грн. Водночас пасажири, які користуються транспортною карткою, можуть заощадити, купуючи поїздки пакетами.

Вартість поїздок при поповненні транспортної картки:

  • 1-9 поїздок – 30 грн за одну поїздку;
  • 10-19 поїздок – 28,9 грн;
  • 20-29 поїздок – 26,8 грн;
  • 30-39 поїздок – 26,6 грн;
  • 40-49 поїздок – 25,5 грн;
  • 50 поїздок – 25 грн за одну поїздку.

Максимальна економія при купівлі пакета на 50 поїздок становить 250 грн.

Чому за поїздку в метро списує 38 грн і більше: офіційне пояснення фото 1

Що буде зі старими квитками

Поїздки, придбані за старим тарифом (8 грн), можна використовувати до 14 вересня 2026 року включно. Після 15 вересня невикористані поїздки автоматично переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на «Гаманець» транспортної картки.

Наприклад, якщо на картці залишиться 10 поїздок, придбаних по 6,5 грн, на гаманець буде зараховано 65 грн, які можна використати для купівлі нових поїздок. Для цього необхідно оновити застосунок «Київ Цифровий» до останньої версії.

Чому за поїздку в метро списує 38 грн і більше: офіційне пояснення фото 2

Нові проїзні

Місто також оновило вартість місячних проїзних.

Доступні такі варіанти:

  • 48 поїздок – 1088 грн;
  • 62 поїздки – 1463 грн;
  • 92 поїздки – 2156 грн;
  • 124 поїздки – 2444 грн;
  • безлімітний місячний проїзний – 3656 грн.

Також запроваджуються туристичні безлімітні квитки:

  • 24 години – 375 грн;
  • 48 годин – 563 грн;
  • 72 години – 750 грн.

Коли запрацює пересадковий квиток

Із 1 серпня у Києві почне діяти пересадковий квиток. За 60 грн пасажири зможуть протягом 90 хвилин необмежену кількість разів пересідати між метро та наземним комунальним транспортом.

Хто має право на пільги

У КМДА наголошують, що підвищення тарифів не скасовує пільгового проїзду.

Безкоштовно або на пільгових умовах і надалі користуватимуться транспортом:

  • пенсіонери (за «Карткою киянина»);
  • ветерани війни та учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю;
  • постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • члени багатодітних сімей;
  • інші категорії, визначені законодавством.
  • Для студентів та школярів
  • студенти оплачують 50% вартості місячного проїзного;
  • учні під час навчального року їздять безкоштовно;
  • під час літніх канікул школярі сплачують лише 25% вартості проїзду.

Штраф за безквитковий проїзд також зріс

Оскільки штраф становить 20-кратну вартість разової поїздки, із 15 липня він збільшився до 600 грн.

Чому подорожчав проїзд

У КМДА пояснили, що необхідність перегляду тарифів пов'язана зі зростанням витрат на утримання транспортної системи, подорожчанням електроенергії, пального, запчастин та заробітних плат.

За оцінками міської влади, економічно обґрунтований тариф нині становить близько 64,6 грн для метро та 44,1 грн для наземного транспорту, однак місто продовжує компенсувати значну частину витрат із бюджету.

Що змінилося для маршруток

Окремо подорожчав проїзд і в приватних маршрутках. Більшість перевізників підвищили тариф до 25 грн. Причинами називають дефіцит водіїв, зростання вартості запчастин, пального та інших витрат на перевезення.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення підвищити з 15 липня 2026 року вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн. У міській владі пояснили перегляд тарифів необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднє підвищення вартості проїзду в Києві відбулося у 2018 році. Також із 1 серпня у Києві з'явиться квиток за 60 гривень, який дозволить робити багаторазові пересадки протягом 90 хвилин. Усі поїздки, які пасажири встигли придбати до 14 липня, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

ГО «Пасажири Києва» пропонує нові тарифи – за європейською моделлю. Замість оплати за кожен вхід, пропонують запровадити квитки за часом, які дозволять пересідати між транспортами без додаткової плати. 

Теги: Київ громадський транспорт метро ціни

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