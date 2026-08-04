Росія втратила понад третину експорту зерна за липень

Найбільше скоротилися поставки кукурудзи та ячменю, а в Азово-Чорноморському регіоні наприкінці місяця відвантаження впали більш ніж на 60%

Росія у липні різко скоротила експорт зернових культур. За рік обсяги поставок зменшилися більш ніж на третину, а наприкінці місяця відвантаження через Азово-Чорноморський регіон обвалилися більш ніж на 60%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Російського зернового союзу.

За підсумками липня Росія експортувала 2,026 млн тонн основних зернових культур. Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив 3,248 млн тонн. Таким чином, загальне падіння сягнуло 37,6%.

Найбільше скоротилися поставки кукурудзи та ячменю. Експорт кукурудзи впав на 71,9% – до 146,3 тис. тонн, а ячменю – на 82,1%, до 101,4 тис. тонн. Водночас поставки пшениці зменшилися на 17,7% і становили 1,8 млн тонн.

Як повідомила директорка аналітичного департаменту Російського зернового союзу Олена Тюріна, ключовою причиною такого падіння стала напружена ситуація в Азово-Чорноморському регіоні.

За її словами, лише протягом третьої декади липня обсяги відвантажень зерна скоротилися на 61,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 685 тис. тонн. Відвантаження пшениці за цей період знизилися на 55,5% – до 646,5 тис. тонн.

Статистика також свідчить про суттєве скорочення перевалки через окремі російські порти. Через Новоросійськ експорт зменшився на 23,7%, а через Ростов-на-Дону – у 3,7 раза. Водночас через Тамань зафіксовано незначне зростання поставок – на 7%. Крім того, у липні практично не здійснювалися перевезення зерна через річкові порти суднами типу «ріка-море».

Нагадаємо, Міністерство сільського господарства Росії заявило про очікування чергового рекордного врожаю зернових, однак у галузі дедалі більше ознак кризи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, тонна російської пшениці подешевшала приблизно до $240, що на $10 менше, ніж рік тому. Водночас виробники стикаються зі зростанням витрат на добрива, пальне, логістику та обслуговування техніки.

Крім того, внутрішні запаси зерна в РФ сягнули близько 25 млн тонн через накопичення залишків після попередніх врожайних сезонів і уповільнення експорту. Ситуацію додатково ускладнює скорочення закупівель з боку традиційних імпортерів, зокрема Єгипту та Туреччини, а також зміцнення рубля, через яке російське зерно стає менш конкурентоспроможним на світовому ринку.