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У РФ збанкрутував єдиний виробник телевізорів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У РФ збанкрутував єдиний виробник телевізорів
Компанія зупинила виробництво ще навесні минулого року
фото: kommersant

Підприємство виробляло продукцію під брендом Irbis

Єдиного російського виробника телевізорів, включеного до реєстру радіоелектроніки Мінпромторгу, – ТОВ «Квант» – визнали банкрутом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Компанія зупинила виробництво ще навесні минулого року, і учасники ринку пов’язують її банкрутство з високою конкуренцією з боку китайських постачальників. На заводах у Воронежі та Зеленограді підприємство виробляло продукцію під брендом Irbis.

У першому півріччі 2026 року в Росії було продано 3,48 млн телевізорів на суму 97,6 млрд руб. Сукупна частка російських телевізорів на ринку вкрай мала, підкреслює засновник бренду побутової техніки Jacky’s і співвласник компанії Schaub Lorenz, що працює в сегменті великої побутової техніки, Гусейн Іманов. За його словами, насамперед це пов’язано з тим, що виробництво в Росії обходиться дорожче, ніж, наприклад, у Китаї. Через це, каже він, конкуренція з китайськими компаніями стає практично неможливою в нинішніх ринкових умовах.

Нагадаємо, російські підприємства дедалі частіше припиняють діяльність не через формальні причини, а через економічні труднощі. Такий висновок зробив Центр макроекономічних досліджень Сбербанку РФ, який зафіксував різке зростання добровільних закриттів бізнесу.

Раніше голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що регулятор заклав у свій прогноз первинний структурний дефіцит бюджету на рівні 2% ВВП. За оцінкою Центробанку, загальний дефіцит російського бюджету може зрости приблизно до 3,6% ВВП, що стане найвищим показником із 2020 року.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба Угорщина

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