«Ашан» подвоює присутність у Росії – ЗМІ

Скандальний ритейл відкриє нові магазини на території РФ

Французька мережа супермаркетів «Ашан» планує відкрити нові магазини в Росії під назвою «Мій Ашан». Там продаватимуться товари під власним брендом ритейлу. Про це пише Reuters із посиланням на «Ашан Ритейл Росія».

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Зазначається, що в нових магазинах «Мій Ашан» буде пропонуватися асортимент із приблизно 900 найменувань, 90% із яких – це продукти харчування під власними брендами «Ашан».

Своєю основною місією в Росії компанія назвала забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами.

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Нагадаємо, відома французька компанія «Ашан» безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи оприлюднили розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde. Постачання окупантам позиціонувалося як гуманітарна допомога. Воно складалося з продукції зі складів магазинів та товарів, які волонтери збирали на території супермаркетів. У деяких регіонах постачання організовувалося у взаємодії з органами влади. Окрім того, «Ашан» допомагав військкоматам набирати мобілізованих серед працівників.

Українське представництво торгівельної мережі «Ашан» заявило, що шоковане розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської дочки «Ашану» і вимагає пояснень від французького офісу. Про це йшлось у заяві Auchan Україна у Facebook.

Водночас «Ашан» на своєму сайті надав офіційну відповідь, у якій категорично відкинув обвинувачення.

До слова, голова НАЗК пояснив, чи треба забороняти Auchan та Metro, які досі працюють у Росії.