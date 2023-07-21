США розраховують на відновлення зернової угоди

США розраховують на Туреччину, щоб переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової угоди

Державний секретар Ентоні Блінкен у п’ятницю чітко дав зрозуміти, що США розраховують на Туреччину, щоб переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової угоди, яку Москва зірвала на початку цього тижня, сколихнувши світові ринки пшениці та посиливши військову напруженість у регіоні, пише Politico.

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Минулого року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і високопосадовці ООН допомогли досягти крихкої угоди. Після виходу Росії з неї у понеділок офіційні особи США заявили, що вони працюють з Туреччиною, Україною та іншими союзниками, щоб врятувати угоду та зміцнити інші експортні маршрути з України – одного з найбільших експортерів пшениці у світі.

Ердоган наразі не бажає продовжувати угоду без участі Росії. Однак Блінкен у п’ятницю під час свого виступу на Аспенському безпековому форумі чітко виклав очікування США щодо того, що Туреччина продовжуватиме лідирувати в зусиллях із відновлення крихкої угоди.

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«Ми очікуємо, що Туреччина зіграє ту роль, яку вона вже відіграла, роль лідера, щоб повернути ситуацію на правильний шлях і бути певними, що люди в усьому світі можуть отримати необхідну їжу за розумними цінами», – сказав Блінкен.

Після виходу з угоди Москва продовжила авіаудари по ключовому українському портовому місту Одесі, внаслідок чого значно пошкоджено зерносховища та ключову інфраструктуру порту. Блінкен вкотре наголосив, що Росія використовує продовольство в якості зброї і поводиться «безсовісно».

«Тож я сподіваюся, що світ спостерігає за цим і бачить, як Росія цинічно маніпулює їжею, щоб досягати своїї цілей в Україні», – додав Блінкен.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе кілька раундів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним для відновлення зернової угоди.

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До слова, Єгипет розкритикував вихід Росії з зернової ініціативи і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю навіть після закінченно зернової угоди.