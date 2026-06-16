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Росія згортає виробництво Aurus: лімузин Путіна виявився збитковим

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія згортає виробництво Aurus: лімузин Путіна виявився збитковим
Лімузин Aurus Senat – офіційний автомобіль президента Росії Володимира Путіна
фото з відкритих джерел

Автоексперт Циганов: президентська іграшка не стала справжнім масовим брендом

Складальний завод Aurus у татарстанській Єлабузі планують закрити до кінця 2026 року – виробництво лімузинів для Кремля виявилося нерентабельним за будь-яких обсягів випуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Завод у Татарстані закривають

Виробництво Aurus розпочалося 2018 року в Москві, де збирали лімузини Aurus Senat та представницькі седани для кремлівського гаражу. Компанія Sollers мала розгорнути контрактне складання в Єлабузі з 2021 року – спершу SUV Senat, потім Komendant. Після вторгнення Росії в Україну оголошувалися плани випускати п'ять тисяч автомобілів на рік, однак ці плани так і не реалізувалися: 2024 року в Єлабузі виготовили менше 150 машин, ще близько ста зібрали на іншому майданчику.

Автомобільний експерт Сергій Циганов, пов'язаний із державним інститутом-розробником Aurus, підтвердив виданню, що проєкт фактично провалився.

«Не змогли перетворити президентську іграшку на справжній масовий бренд. Були великі амбіції, але жодного економічного обґрунтування», – констатував він.

Росія згортає виробництво Aurus: лімузин Путіна виявився збитковим фото 1

Собівартість складання в особливій економічній зоні «Алабуга» настільки висока, що проєкт ніколи не стане прибутковим, незалежно від обсягів виробництва, зазначають галузеві джерела. Попиту на Aurus майже немає: автомобілі коштують близько 50 млн рублів (близько $690 тис.), а оновлений лімузин Senat у топовій комплектації – 117 млн рублів (близько $1,6 млн). Навіть державні закупівлі для чиновників не рятують ситуацію.

«У бюджеті немає зайвих грошей. Можна лише сподіватися, що хоча б для чиновників ці автомобілі не купуватимуть у надмірних кількостях», – зазначив інший галузевий експерт.

Китайська основа і петербурзький план

2024 року компанія Sollers продала свою частку в проєкті Hit Motors Rus – структурі з казахським корінням, а 2025 року серед співвласників з'явився «Газпром Тех», дочірня компанія «Газпрому».

Московський офіс Aurus у Химках почне закриватися у вересні. Працівникам із Підмосков'я та Татарстану пропонують переїхати до Петербурга – на колишній завод Toyota в Шушарах, де планується випуск нової моделі Aurus 900. Але і цей проєкт стоїть під питанням: постійного великого партнера досі не знайдено, кадрова ситуація складна, а собівартість – сумнівна.

Нова модель базується на китайській Hongqi H9 і коштує щонайменше 12 млн рублів у базовій комплектації. Сам Hongqi H9 продається в Росії вкрай слабко: до 2025 року там зареєстрували лише близько 500 таких автомобілів, хоча ціна вдвічі нижча за Aurus 900.

Санкції і війна добивають проєкт

Ситуацію ускладнюють міжнародні санкції: Aurus перебуває під обмеженнями, що відлякує потенційних партнерів. Зокрема, китайський люксовий підрозділ FAW Hongqi відмовився складати автомобілі для Росії у Шушарах. Водночас державний бюджет Росії, виснажений витратами на війну проти України, не має ресурсів для масштабних закупівель.

Росія згортає виробництво Aurus: лімузин Путіна виявився збитковим фото 2

Субсидії на Єдину модульну платформу (ЄМП), яка є технічною основою Aurus, у проєкті федерального бюджету Росії на 2026–2028 роки вже не передбачені.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що російський автопром знову опинився в кризі після тимчасового відновлення: за дев'ять місяців 2025 року випуск автомобілів у Росії скоротився на 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

До слова, навесні 2024 року Путін подарував автомобіль Aurus лідеру КНДР Кім Чен Ину – передачу машини Південна Корея розцінила як порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

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Теги: росія автомобіль машини завод путін війна бюджет санкції Газпром автопром модель

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