Головна Світ Політика
search button user button menu button

Військовий експерт назвав п'ять напрямків, де Путін програв війну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Військовий експерт назвав п'ять напрямків, де Путін програв війну
Путін втрачає підтримку та ресурси
фото: Reuters

Кремль втрачає позиції не лише на полі бою, а й в економіці, промисловості та навіть серед своїх міжнародних партнерів

Росія дедалі більше стикається зі стратегічними проблемами у війні проти України, попри спроби демонструвати успіхи на фронті. Кремль втрачає позиції одразу за кількома ключовими напрямками, а ціна навіть незначних територіальних здобутків продовжує стрімко зростати. Про це в інтерв'ю «24 Каналу» заявив австралійський військовий експерт, генерал-майор у відставці Мік Раян, повідомляє «Главком».

Росія програє не лише на фронті

Росія програє не лише у військовому вимірі. Він виділив п'ять напрямків, де Кремль, на його переконання, вже зазнав стратегічної поразки:

  • військовий;
  • когнітивний;
  • моральний;
  • промисловий;
  • економічний.

Висока ціна територіальних здобутків

Раян звернув увагу на те, що навіть територіальні успіхи російської армії супроводжуються надзвичайно високими втратами. За його оцінкою, у 2025 році російські війська захопили понад 2000 квадратних миль української території, однак за кожну квадратну милю Москва втрачала близько 200 військових.

Читайте також: 👉 У Росії залишилася лише одна ракета «Орєшнік», і та бракована – Інститут вивчення війни

Водночас у 2026 році ситуація, на думку експерта, стала ще більш показовою. «Станом на 2026 рік Росія спромоглася захопити лише близько 17 квадратних миль, заплативши за кожну з них понад 9000 втрат. Така стратегія зовсім не є життєздатною», – зазначив Раян.

Він переконаний, що така динаміка підриває віру навіть серед тих країн, які раніше розглядали Росію як сторону, здатну досягти перемоги у війні.

Кремль втрачає політичну підтримку

Окремо генерал-майор у відставці звернув увагу на так званий когнітивний напрямок. За його словами, Кремль поступово втрачає підтримку навіть серед тих політичних сил на Заході, які раніше демонстрували більш стримане ставлення до Москви.

«Важлива когнітивна боротьба, яку Путін програє, і він навіть втрачає підтримку Білого дому. Останнім часом ми не бачили надто багато позитивних заяв президента Трампа щодо Путіна», – наголосив експерт.

Економічні проблеми

Ще одним проблемним напрямком Раян назвав економіку Росії. Він вважає, що суттєвий вплив на ситуацію мають українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі.

За його словами, наслідком атак стали перебої із забезпеченням паливом у низці регіонів Російської Федерації.

«Зараз ми бачимо обмеження на продаж палива в 15 різних регіонах Росії, зокрема в Криму. Спостерігаємо значне уповільнення її економічного зростання», – зазначив Раян.

Підсумовуючи оцінку ситуації, військовий експерт заявив, що за більшістю ключових показників Росія або не демонструє прогресу, або поступово втрачає раніше здобуті позиції.

«Майже за всіма показниками, якими можна вимірювати прогрес у цій війні, Росія або стоїть на місці, або відкотилася назад», – резюмував генерал-майор у відставці.

Нагадаємо, раніше Мік Раян заявив, що головною проблемою можливих переговорів між Україною та Росією залишається довіра до виконання будь-яких домовленостей з боку Кремля. Він також висловлював сумніви щодо здатності Москви дотримуватися міжнародних зобов'язань, враховуючи попередній досвід.

Читайте також:

Теги: росія війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії різко зросла кількість банкрутств індивідуальних підприємців
Російські підприємства почали масово банкрутувати після підвищення податків
22 травня, 13:09
Новий російський «Шахед» уперше застосували в регіоні Сахель
РФ вперше перекинула «шахеди» на новий континент
22 травня, 15:54
Президент запевнив, Україна буде відповідати цілком справедливо на кожен російський удар
Кремль готує удар «Орєшніком» по Україні – Зеленський
23 травня, 18:59
Міністр оборони Румунії Раду Міруце
Румунські депутати вимагають відставки міністра оборони після інциденту з російськими дронами
29 травня, 15:28
Снаряди, закуплені в рамках чеської ініціативи, вже покривають понад 45% усіх поставок боєприпасів для ЗСУ
Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України
9 червня, 23:00
Пріоритетом президент назвав тіньовий флот: довгострокові санкції вже спрацьовують
Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні
Сьогодні, 05:30
Танкер використовується у схемах тіньового флоту РФ
Генштаб заявив про ураження танкера тіньового флоту РФ West Horizon
10 червня, 12:08
Веселка, яка з'явилася під час гасіння пожежі у Лаврі
Атака на Київ: під час гасіння пожежі у Лаврі з'явилася веселка (відео)
15 червня, 11:38
Літак упав на березі Ангари
В Іркутській області розбився бомбардувальник Ту-22M3
15 червня, 16:28

Політика

Путін перестав ховатися? Диктатор уперше за рік вийшов до людей, але є нюанс (відео)
Путін перестав ховатися? Диктатор уперше за рік вийшов до людей, але є нюанс (відео)
Зеленський розповів президенту Бразилії про реальне ставлення росіян до війни
Зеленський розповів президенту Бразилії про реальне ставлення росіян до війни
Трамп відкрив шлях до виробництва американської зброї в Україні
Трамп відкрив шлях до виробництва американської зброї в Україні
Військовий експерт назвав п'ять напрямків, де Путін програв війну
Військовий експерт назвав п'ять напрямків, де Путін програв війну
Макрон розкрив деталі розмов про Росію на саміті G7
Макрон розкрив деталі розмов про Росію на саміті G7
«Бос» Трамп у футболці та останнє випробування для Макрона: підсумки саміту G7 у Франції
«Бос» Трамп у футболці та останнє випробування для Макрона: підсумки саміту G7 у Франції

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Сьогодні, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua