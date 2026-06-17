Військовий експерт назвав п'ять напрямків, де Путін програв війну

Кремль втрачає позиції не лише на полі бою, а й в економіці, промисловості та навіть серед своїх міжнародних партнерів

Росія дедалі більше стикається зі стратегічними проблемами у війні проти України, попри спроби демонструвати успіхи на фронті. Кремль втрачає позиції одразу за кількома ключовими напрямками, а ціна навіть незначних територіальних здобутків продовжує стрімко зростати. Про це в інтерв'ю «24 Каналу» заявив австралійський військовий експерт, генерал-майор у відставці Мік Раян, повідомляє «Главком».

Росія програє не лише на фронті

Росія програє не лише у військовому вимірі. Він виділив п'ять напрямків, де Кремль, на його переконання, вже зазнав стратегічної поразки:

військовий;

когнітивний;

моральний;

промисловий;

економічний.

Висока ціна територіальних здобутків

Раян звернув увагу на те, що навіть територіальні успіхи російської армії супроводжуються надзвичайно високими втратами. За його оцінкою, у 2025 році російські війська захопили понад 2000 квадратних миль української території, однак за кожну квадратну милю Москва втрачала близько 200 військових.

Водночас у 2026 році ситуація, на думку експерта, стала ще більш показовою. «Станом на 2026 рік Росія спромоглася захопити лише близько 17 квадратних миль, заплативши за кожну з них понад 9000 втрат. Така стратегія зовсім не є життєздатною», – зазначив Раян.

Він переконаний, що така динаміка підриває віру навіть серед тих країн, які раніше розглядали Росію як сторону, здатну досягти перемоги у війні.

Кремль втрачає політичну підтримку

Окремо генерал-майор у відставці звернув увагу на так званий когнітивний напрямок. За його словами, Кремль поступово втрачає підтримку навіть серед тих політичних сил на Заході, які раніше демонстрували більш стримане ставлення до Москви.

«Важлива когнітивна боротьба, яку Путін програє, і він навіть втрачає підтримку Білого дому. Останнім часом ми не бачили надто багато позитивних заяв президента Трампа щодо Путіна», – наголосив експерт.

Економічні проблеми

Ще одним проблемним напрямком Раян назвав економіку Росії. Він вважає, що суттєвий вплив на ситуацію мають українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі.

За його словами, наслідком атак стали перебої із забезпеченням паливом у низці регіонів Російської Федерації.

«Зараз ми бачимо обмеження на продаж палива в 15 різних регіонах Росії, зокрема в Криму. Спостерігаємо значне уповільнення її економічного зростання», – зазначив Раян.

Підсумовуючи оцінку ситуації, військовий експерт заявив, що за більшістю ключових показників Росія або не демонструє прогресу, або поступово втрачає раніше здобуті позиції.

«Майже за всіма показниками, якими можна вимірювати прогрес у цій війні, Росія або стоїть на місці, або відкотилася назад», – резюмував генерал-майор у відставці.

Нагадаємо, раніше Мік Раян заявив, що головною проблемою можливих переговорів між Україною та Росією залишається довіра до виконання будь-яких домовленостей з боку Кремля. Він також висловлював сумніви щодо здатності Москви дотримуватися міжнародних зобов'язань, враховуючи попередній досвід.