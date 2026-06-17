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Росія залишилася без власного бензину. Москва вперше за тривалий час почала імпорт палива

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія залишилася без власного бензину. Москва вперше за тривалий час почала імпорт палива
Росія готує імпорт бензину з Азії через паливну кризу
фото: росЗМІ

Країна, яка роками експортувала мільйони тонн пального, зіткнулася з дефіцитом через удари по нафтопереробній інфраструктурі

Росія готується імпортувати бензин морем через загрозу дефіциту пального, який виник після серії українських атак на нафтопереробні заводи, трубопроводи та паливні сховища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Росія готується до імпорту бензину

Вже цього місяця Росія може отримати партію бензину через один із західних морських портів. За словами джерел у галузі, пальне буде доставлено з Азії, хоча обсяги поставок та постачальники поки не розголошуються.

Для Росії, яка є одним із найбільших світових експортерів нафти та нафтопродуктів, такий крок є доволі незвичним. Як зазначають співрозмовники Reuters, Москва розглядала можливість імпорту бензину ще минулого року, однак тоді внутрішнього виробництва вистачило для покриття попиту.

Наслідки атак на енергетичну інфраструктуру

Ситуація змінилася після численних ударів українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі. Упродовж останніх місяців під атаки потрапляли нафтопереробні заводи, трубопроводи та паливні бази.

Серед останніх таких випадків джерела Reuters називають атаки на нафтопереробний завод ТАНЕКО у Татарстані та Московський НПЗ. Після ударів обидва підприємства були змушені тимчасово зупинити переробку нафти.

За даними агентства, повідомлення про нестачу бензину надходять уже приблизно з десятка російських регіонів. Офіційно дефіцит пального підтвердили в окупованому Криму, а також у двох регіонах Сибіру.

Які заходи вживає Москва

На тлі цих проблем російська влада заборонила виробникам експортувати бензин до кінця липня. У Кремлі розраховують, що це дозволить накопичити необхідні запаси на внутрішньому ринку в період підвищеного літнього попиту.

Для покриття дефіциту Москва також збільшила закупівлі пального в Білорусі та раніше намагалася залучати невеликі обсяги з Казахстану. Проте, за словами джерел Reuters, ані Мінськ, ані Астана не мають достатніх резервних потужностей, щоб забезпечити Росію значними обсягами пального у разі поглиблення кризи.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що морський імпорт бензину може стати лише тимчасовим рішенням. На його думку, через логістичні труднощі та високу вартість поставок такий механізм навряд чи дозволить швидко закрити потреби російського ринку.

До слова, лідери країн «Групи семи» під час саміту у французькому Евіані досягли домовленості щодо посилення санкційного тиску на Росію. Основний акцент планують зробити на нафтовому та газовому секторах, які залишаються головними джерелами надходжень до російського бюджету.

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Теги: росія бензин нафта дрон

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