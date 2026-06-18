«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти

Президент: на мій погляд, треба тиснути всі на Путіна, українцям треба тиснути абсолютно всім, європейцям американцям, і росіянам пора вже тверезіти, і тиснути на свого керівника

Всі українські партнери вважають, що Україна повністю підтримує закінчення війни, а Володимир Путін на 100% робить все, щоб не відповідати на питання про припинення вогню та закінчення війни. Про це президент сказав в розмові з журналістами, перебуваючи у Бельгії, пише «Главком».

«Я вважаю, що ми повинні посилювати тиск, безумовно, я говорю про тиск різного характеру, це не тільки далекобійні санкції Україні, це і санкції парнерів, енергетичні, тіньовий флот, енергетика, нафта, газ, пбанківська система, зброя, оборонка, все, що можна, щоб Росія відчувала, що немає сенсу воювати. Головне, щоб народ Росії почав відчувати, що воює одна людина Путін, а розплачуються за все люди. І тому, на мій погляд, треба тиснути всі на Путіна, українцям треба тиснути абсолютно всім, європейцям американцям, і росіянам пора вже тверезіти, і тиснути на свого керівника», – каже президент.

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Варто зазначити, що жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.