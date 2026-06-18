Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти
Зеленський закликав росіян протверезіти
фото: glavcom.ua

Президент: на мій погляд, треба тиснути всі на Путіна, українцям треба тиснути абсолютно всім, європейцям американцям, і росіянам пора вже тверезіти, і тиснути на свого керівника

Всі українські партнери вважають, що Україна повністю підтримує закінчення війни, а Володимир Путін на 100% робить все, щоб не відповідати на питання про припинення вогню та закінчення війни. Про це президент сказав в розмові з журналістами, перебуваючи у Бельгії, пише «Главком».

«Я вважаю, що ми повинні посилювати тиск, безумовно, я говорю про тиск різного характеру, це не тільки далекобійні санкції Україні, це і санкції парнерів, енергетичні, тіньовий флот, енергетика, нафта, газ, пбанківська система, зброя, оборонка, все, що можна, щоб Росія відчувала, що немає сенсу воювати. Головне, щоб народ Росії почав відчувати, що воює одна людина Путін, а розплачуються за все люди. І тому, на мій погляд, треба тиснути всі на Путіна, українцям треба тиснути абсолютно всім, європейцям американцям, і росіянам пора вже тверезіти, і тиснути на свого керівника», – каже президент.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в Youtube

Варто зазначити, що жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Телеграм.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Телеграм.

Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.

«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти фото 1

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

Читайте також:

Теги: росія санкції путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль перейшов від прихованого до офіційного терору України
Кремль перейшов від прихованого до офіційного терору України
25 травня, 20:36
ЗСУ беруть під контроль Горлівку – третє за величиною місто в Донецькій області після Донецька та Маріуполя
Донбас у вогневому кільці: що відбувається під Горлівкою і Костянтинівкою
5 червня, 12:21
Воїни спецпідрозділу вибили окупантів з укріплених позицій у Степногірську
Спецпризначенці зачистили від росіян Степногірськ (відео)
18 травня, 13:06
На Одещині в нацпарку «Тузлівські лимани» зафіксовано екологічну катастрофу
Ворожий удар по Чорноморську спричинив масову загибель медуз у «Тузлівських лиманах» (відео)
20 травня, 10:35
Кожен бетонний блок важить приблизно півтори тонни
Латвія почала встановлювати «зуби дракона» на кордоні з Росією
28 травня, 13:06
Санкції та дрони ЗСУ душать економіку Росії
Кремль заговорив про завершення війни для порятунку економіки – Reuters
1 червня, 13:57
Очільник МАГАТЕ наголосив, що удари по таких зонах є абсолютно неприпустимими
МАГАТЕ терміново направляє інспекторів на ядерний об'єкт у Чорнобилі після атаки РФ
7 червня, 13:02
Підприємство входить до п'ятірки найбільших виробників газопереробної, нафтохімічної та органосинтетичної продукції в Росії та Східній Європі
У Самарі горить НПЗ – постачальник авіапалива для армії РФ
10 червня, 05:00
Губернієв: Оспельт із Ліхтенштейну, тому відстоюватиме інтереси Європи
Пропагандист Губернієв лишився незадоволеним виборами президента Федерації лижного спорту
12 червня, 13:46

Політика

Зеленський анонсував ключові теми «Рамштайну»
Зеленський анонсував ключові теми «Рамштайну»
«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти
«Воює Путін, а розплачується народ». Зеленський закликав росіян протверезіти
Соловйов назвав наляканих дронами росіян «слабкими» та порадив їм виїхати
Соловйов назвав наляканих дронами росіян «слабкими» та порадив їм виїхати
Путіну 15 років крутять «кіно» замість новин: експропагандист здав таємницю Кремля
Путіну 15 років крутять «кіно» замість новин: експропагандист здав таємницю Кремля
Z-блогер закликав росіян виходити на протести після ударів по Москві (відео)
Z-блогер закликав росіян виходити на протести після ударів по Москві (відео)
«Воювати всерйоз»: Держдума Росії відреагувала на рекордну атаку на Москву
«Воювати всерйоз»: Держдума Росії відреагувала на рекордну атаку на Москву

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
16 червня, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua