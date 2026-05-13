Переломний момент у війні настав. Україна змусила РФ оборонятися

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бачить ознаки переломного моменту у війні Росії проти України. За його словами, українська армія дедалі активніше перехоплює ініціативу, тоді як РФ переживає період слабкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Welt.

Під час візиту до Запорізької та Дніпропетровської областей Пісторіус заявив, що Україна демонструє суттєвий прогрес у боротьбі з російською армією.

«Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою», – сказав глава Міноборони Німеччини.

За словами Пісторіуса, українські удари по російській військовій інфраструктурі у тилу стають дедалі точнішими та ефективнішими.

«Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат», – зазначив він.

Під час поїздки українські військові продемонстрували німецькому міністру роботу командних пунктів та використання дронів для розвідки і знищення російських цілей. Пісторіус також особисто спостерігав за проведенням бойових операцій.

Міністр оборони ФРН наголосив, що Україна суттєво наростила свої можливості у сфері безпілотників та сучасних технологій ведення війни. За його словами, цей досвід може бути корисним і для німецьких збройних сил у межах стратегічного партнерства між країнами. «Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України», – заявив Пісторіус.

Нагадаємо, що Пісторіус під час візиту до України відвідав позиції одного з підрозділів протиповітряної оборони. Німецькій делегації показали пункт управління та мобільну вогневу групу, яка займається протидією російським ударним дронам типу «шахед».

Українські військові продемонстрували засоби, які використовуються для перехоплення безпілотників, зокрема великокаліберні кулемети та дрони-перехоплювачі.