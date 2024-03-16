В Україні закінчаться ракети для систем ППО вже за два тижні – The Telegraph

Запаси ракет для захисту міст від російських ударів швидко зменшуються

Україна зіткнулась з браком зенітних боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст. Про це повідомляє The Telegraph.

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Запаси ракет для захисту міст від російських ударів швидко зменшуються. Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони і збивати лише одну з п'яти.

За словами двох українських офіційних осіб, це матиме «значний вплив на міські центри України».

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Водночас російські військові заявили, що знають про брак боєприпасів в Україні і вирішили, що настав час завдати удару.

Уздовж лінії фронту на Донбасі окупанти продовжують наступати і переважають українські війська.

Однак, як стверджує російський телеграм-канал «Рибар», пов'язаний з російським оборонним відомством, українські війська продовжують чинити жорсткий опір і, як видається, відносно добре озброєні.

«У противника дуже багато безпілотників. Не тільки автомобілі й бронетехніка, а навіть окремі солдати піддаються скиданням і ударам з безпілотників з видом від першої особи, що свідчить про те, що нестачі в озброєнні немає», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

До слова, міноборони США запевняє, що озброєння, боєприпаси та інші складові пакету допомоги Україні, про який оголосили в вівторок, будуть доставлені швидко, за розробленими раніше маршрутами.