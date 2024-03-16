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В Україні закінчаться ракети для систем ППО вже за два тижні – The Telegraph

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні закінчаться ракети для систем ППО вже за два тижні – The Telegraph
фото: The Telegraph

Запаси ракет для захисту міст від російських ударів швидко зменшуються

Україна зіткнулась з браком зенітних боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст. Про це повідомляє The Telegraph.

Запаси ракет для захисту міст від російських ударів швидко зменшуються. Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони і збивати лише одну з п'яти. 

За словами двох українських офіційних осіб, це матиме «значний вплив на міські центри України».

Водночас російські військові заявили, що знають про брак боєприпасів в Україні і вирішили, що настав час завдати удару. 

Уздовж лінії фронту на Донбасі окупанти продовжують наступати і переважають українські війська.

Однак, як стверджує російський телеграм-канал «Рибар», пов'язаний з російським оборонним відомством, українські війська продовжують чинити жорсткий опір і, як видається, відносно добре озброєні.

«У противника дуже багато безпілотників. Не тільки автомобілі й бронетехніка, а навіть окремі солдати піддаються скиданням і ударам з безпілотників з видом від першої особи, що свідчить про те, що нестачі в озброєнні немає», – йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

До слова, міноборони США запевняє, що озброєння, боєприпаси та інші складові пакету допомоги Україні, про який оголосили в вівторок, будуть доставлені швидко, за розробленими раніше маршрутами.

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Теги: окупанти Міноборони путін військові Україна боєприпаси озброєння системи ППО

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