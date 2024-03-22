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Євросоюз підтримав продовження лібералізації торгівлі з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз підтримав продовження лібералізації торгівлі з Україною
Оновлена постанова застосовуватиметься з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року
фото з відкритих джерел

Як повідомила віцепрем'єр-міністр Стефанішина, Рада ЄС проголосувала за рішення щодо торговельної лібералізації

Рада ЄС схвалила рішення щодо продовження лібералізації торговельного режиму з Україною, яке передбачає призупинення дії імпортного мита і квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на саміті експортерів, організованому Forbes.

«Європейська рада проголосувала за рішення щодо торговельної лібералізації», – сказала вона, додавши, що залишається лише низка технічних питань.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада і Європейський парламент попередньо домовилися продовжити призупинення дії імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на рік, до 5 червня 2025 року, посиливши захисні заходи чутливої сільськогосподарської продукції.

Оновлена постанова застосовуватиметься з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року і стосується подальшого призупинення дії всіх невиплачених митних зборів і квот відповідно до Розділу IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Як повідомлялося, Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС.

До слова, Україні вдалося домовитися з Європейською комісією про обмеження імпорту сільгосппродукції з Росії та Білорусі до країн – членів ЄС. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні.

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Теги: Європейський союз Європарламент імпорт експорт

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