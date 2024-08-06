Житло у Північній Кореї: супутники зафіксували неочікуваний тренд (фото)

Судячи із фото супутників, у Північній Кореї відбувається бум житлового будівництва

Не всі держави світу люблять розповідати про себе. Деякі надто ізольовані або наводять неправдиві дані, особливо якщо йдеться про країни з тоталітарним режимом правління, як Північна Корея. Щоб дізнатися про внутрішнє життя таких держав, ученим доводиться використовувати непряму інформацію, зокрема дані, отримані за допомогою космічних супутників.

Однак тепер у розпорядженні вчених з'явилися знімки супутників з високою роздільною здатністю, які стали вікном у закритий світ північнокорейської економіки. Вивчаючи їх, а також розповіді мешканців КНДР, вчені наукового центру Center for Korean Studies та географи російського Інституту географії та Вищої школи економіки змогли оцінити інтенсивність будівництва в Пхеньяні за два останні десятиліття. Результати їх роботи опубліковані у новому випуску Habitat International.

Зокрема у дослідженні йдеться, що у другій половині 1990-х років у КНДР вибухнула економічна криза. Він був пов'язаний із масовим голодом, який забрав тисячі, якщо не мільйони життів корейців. Уряд тоді був змушений розпочати негласний перехід від планової економіки до частково ринкової. Було зроблено послаблення щодо свободи торгівлі та приватної власності, що поступово покращило добробут народу КНДР.

Статистики про те, як розвиток ринку вплинув на життя північнокорейців, немає у відкритому доступі, як до того не було інформації і про саму кризу та її наслідки.

При цьому економічний перехід не супроводжувався значними змінами в ідеології. В результаті в країні з'явився розвинений тіньовий ринок та прошарок заможних громадян, які вкладали свої гроші у будівництво житла.

У новому дослідженні взято лише центральну частину столиці. Автори відзначили разючі зміни: з 2000 року середня кількість поверхів будівель потроїлася, а загальний обсяг житла зріс на 82%. Ущільнювальна забудова, зміна типу використання колишніх промислових зон та реновація житла помітні майже усюди у центрі Пхеньяну. Винятком стали лише закритий район для партійної еліти та нетрі на сході міста.

До слова, перший рік повномасштабної війни між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме світовій економіці близько $4 трлн. Про це пише агентство Bloomberg Economics. Це становить 3,9% від сукупного ВВП планети. При цьому агентство вважає, що війна між двома країнами «дуже малоймовірна», але якщо вона почнеться, то наслідки будуть руйнівними.