У полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку

Громадянин Іраку розповів, що сам вирішив здатися в полон українським військам

«Через росіян у мене тепер поганий зір і поганий слух, вони знищили моє життя», – зізнався полонений

Під Вовчанськом у Чугуївському районі Харківської області українські бійці взяли в полон громадянина Іраку, який воював на боці ворога. Як інформує «Главком», відеозапис із допитом полоненого оприлюднив Telegram-канал «Николаевский Ванек». Зазначається, що окупанта впіймали бійці 120 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Полоненого громадянина Іраку звуть Алімарі Камаль Набіль Халаф. Він народився 9 липня 1999 року в місті Кіркук. Чоловік розповів, що приїхав до Росії за туристичною візою і працював у ресторані.

Одного разу російські поліцейські затримали іракця, оскільки в нього не було робочої візи, і за це пригрозили посадити його у в'язницю на строк до 20 років. Щоб уникнути покарання, Алімарі Камаль Набіль Халафу запропонували підписати контракт із Міноборони РФ, на що він і погодився.

«Я був наляканий і не хотів цього робити», – наголосив він.

Громадянин Іраку зізнався, що незабаром після підписання контракту росіяни відправили його на базу, де 19 днів навчали їздити на мотоциклі.

«Увесь цей час росіяни мене били, жорстоко зі мною поводилися, як із твариною. Через росіян у мене тепер поганий зір і поганий слух, вони знищили моє життя», – зізнався полонений.

Алімарі Камаль Набіль Халафу додав, що з ним також були іноземці з Кенії та Гани.

Громадянин Іраку розповів, що сам вирішив здатися в полон українським військам. Він подякував захисникам за те, що вони зберегли йому життя.

