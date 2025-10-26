Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку
Громадянин Іраку розповів, що сам вирішив здатися в полон українським військам
фото: скріншот із відео

«Через росіян у мене тепер поганий зір і поганий слух, вони знищили моє життя», – зізнався полонений

Під Вовчанськом у Чугуївському районі Харківської області українські бійці взяли в полон громадянина Іраку, який воював на боці ворога. Як інформує «Главком», відеозапис із допитом полоненого оприлюднив Telegram-канал «Николаевский Ванек». Зазначається, що окупанта впіймали бійці 120 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Полоненого громадянина Іраку звуть Алімарі Камаль Набіль Халаф. Він народився 9 липня 1999 року в місті Кіркук. Чоловік розповів, що приїхав до Росії за туристичною візою і працював у ресторані.

Одного разу російські поліцейські затримали іракця, оскільки в нього не було робочої візи, і за це пригрозили посадити його у в'язницю на строк до 20 років. Щоб уникнути покарання, Алімарі Камаль Набіль Халафу запропонували підписати контракт із Міноборони РФ, на що він і погодився.

«Я був наляканий і не хотів цього робити», – наголосив він.

Громадянин Іраку зізнався, що незабаром після підписання контракту росіяни відправили його на базу, де 19 днів навчали їздити на мотоциклі.

«Увесь цей час росіяни мене били, жорстоко зі мною поводилися, як із твариною. Через росіян у мене тепер поганий зір і поганий слух, вони знищили моє життя», – зізнався полонений.

Алімарі Камаль Набіль Халафу додав, що з ним також були іноземці з Кенії та Гани.

Громадянин Іраку розповів, що сам вирішив здатися в полон українським військам. Він подякував захисникам за те, що вони зберегли йому життя.

Раніше під час боїв на Покровському напрямку батальйон «Свобода» взяв у полон 50-річного окупанта на ім’я Олександр. Він є представником унікального корінного народу Сибіру кето, що живе на півночі Красноярського краю

Читайте також:

Теги: Міноборони РФ іноземці полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва приєдналася до конвенції в 1996 році, а ратифікувала – в 1998-му
Путін підписав закон про вихід РФ з Європейської конвенції проти катувань
29 вересня, 16:06
Разом із захисниками з полону повернулися й цивільні
Україна повернула з полону 205 людей
2 жовтня, 16:02
Для Кремля вигідно використовувати найманців, адже смерть іноземця не викликає суспільного резонансу в Росії
Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України – Forbes
8 жовтня, 01:58
В Україну повернувся цивільний, захоплений під час окупації Бучі
В Україну повернувся цивільний, який потрапив у неволю під час окупації Бучі
3 жовтня, 15:16
Чоловік зробив дублікат ключів від житла та підпалив квартиру, після чого втік
У Києві іноземець влаштував пожежу, підпаливши диван у квартирі колишньої
2 жовтня, 13:11
Максима Бобилєва обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу
Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з українських бійців, залишено під вартою
7 жовтня, 16:20
Росіяни підірвали ділянку аміакопроводу поблизу населеного пункту Русин Яр
На Донеччині підірвано трубопровід з аміаком 
9 жовтня, 19:31
Держава гарантує допомогу кожному, хто пройшов полон
50 тис. грн для військових, звільнених з полону: Зеленський підписав закон
11 жовтня, 12:20
Бійці розповіли, що окупанта звуть Олег, він приїхав з Пензи, воює вже четвертий рік
Артилеристи взяли в полон окупанта, який мав проводити росіян у Костянтинівку
Вчора, 21:56

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2025: традиції та молитва
У полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку
У полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку
Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз
Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз
Українська пілотеса Boieng-737 спростувала міфи про свою професію
Українська пілотеса Boieng-737 спростувала міфи про свою професію
Львів без води: Садовий заявив про завершення ремонту водогону
Львів без води: Садовий заявив про завершення ремонту водогону
Без води чотири доби: у Львові колапс через аварію на водогоні
Без води чотири доби: у Львові колапс через аварію на водогоні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua