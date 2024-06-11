Естонія передає Україні зенітно-ракетні комплекси Mistral

Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків

Точні обсяги військової допомоги Естонія не розголошує з міркувань безпеки

Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, новий пакет міститиме зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них. Про це повідомляє естонське відомство.

За словами Певкура, Україна терміново потребує засобів протиповітряної оборони, щоб відбити тривалу жорстоку атаку Росії, й така допомога також в інтересах Естонії.

«Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала максимальну користь від неї, не завдаючи шкоди боєздатності Сил оборони Естонії, і щоб ми могли відновити необхідні поставки в найкоротші терміни», – додав він.

Точні обсяги військової допомоги Естонія не розголошує з міркувань безпеки.

Mistral – це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Він доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Комплекс має радіус дії до шести кілометрів, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

Нагадаємо, Сполучені Штати незабаром надішлють Україні новий пакет військової допомоги на $225 млн.

До слова, надані Заходом артилерійські боєприпаси почали надходити до українських сил на лінії фронту, хоча й не в такому масштабі, який би дозволив ЗСУ повністю кинути виклик нинішній артилерійській перевазі російської армії.

Як повідомлялося, речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони.