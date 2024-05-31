Зеленський анонсував нові безпекові угоди з трьома країнами

Президент Зеленський прибув до Швеції на третій саміті Україна – Північна Європа

За словами Зеленського, сьогоднішній день значно зміцнить Україну

Президент Володимир Зеленський перебуває у Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період. Про це очільник нашої держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, ключовими пріоритетами для України є протиповітряна оборона, спільні оборонні виробництва та забезпечення наших воїнів зброєю, а також глобальна робота заради примусу Росії до миру.

Як зазначив президент сьогодні він зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

Також у Зеленського передбачена зустріч з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

Нагадаємо, Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Також Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Документ містить щонайменше 977 млн євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Раніше Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Португалія, зокрема, зобов'язалася підтримувати Україну, щоб вона змогла:

здійснювати своє законне право на самооборону та протистояти майбутнім збройним нападам;

захищати та відновлювати свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів;

зміцнювати свою економічну стабільність та стійкість, у тому числі шляхом відновлення, створення умов, сприятливих для

економічного процвітання України;

продовжувати впровадження реформ, які є важливими для реалізації її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема на шляху до Європейського союзу та НАТО.

Угода діятиме протягом 10 років, але її статус можуть переглянути, якщо Україна вступить до НАТО.