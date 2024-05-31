Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував нові безпекові угоди з трьома країнами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував нові безпекові угоди з трьома країнами
Президент Зеленський прибув до Швеції на третій саміті Україна – Північна Європа
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами Зеленського, сьогоднішній день значно зміцнить Україну

Президент Володимир Зеленський перебуває у Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період. Про це очільник нашої держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського,  ключовими пріоритетами для України є протиповітряна оборона, спільні оборонні виробництва та забезпечення наших воїнів зброєю, а також глобальна робота заради примусу Росії до миру.

Як зазначив президент сьогодні він зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

Також у Зеленського передбачена зустріч з королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

Нагадаємо, Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Також Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Документ містить щонайменше 977 млн євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Раніше Україна та Португалія підписали безпекову угоду. Португалія, зокрема, зобов'язалася підтримувати Україну, щоб вона змогла:

  • здійснювати своє законне право на самооборону та протистояти майбутнім збройним нападам;
  • захищати та відновлювати свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів;
  • зміцнювати свою економічну стабільність та стійкість, у тому числі шляхом відновлення, створення умов, сприятливих для
  • економічного процвітання України;
  • продовжувати впровадження реформ, які є важливими для реалізації її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема на шляху до Європейського союзу та НАТО.

Угода діятиме протягом 10 років, але її статус можуть переглянути, якщо Україна вступить до НАТО.

Читайте також: «Гарантії» без гарантій. Чи здатні нові безпекові угоди зупинити війну?
Теги: Володимир Зеленський безпека системи ППО саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський на авіабазі у Бельгії
Зеленський у Бельгії оглянув винищувачі F-16, які планують передати Україні
28 травня, 18:25
Всередині гіпермаркету було багато працівників та були відвідувачі
Зеленський: удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля
25 травня, 18:20
Зеленський запропонував шляхи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над територією України за певних обставин
Кожне рішення спізнюється на рік: Зеленський дорікнув Заходу за повільну допомогу
20 травня, 20:48
Президент: Ніколи російський терор не буде залишатися безкарним
Зеленський повідомив про розбудову енергетики, яка буде працювати попри російський терор
17 травня, 20:12
Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки
Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців
16 травня, 13:23
20 травня минає п’ятирічний термін з дня інавгурації Зеленського
Легітимність Зеленського після 21 травня: міністр Малюська розставив крапки над «і»
10 травня, 10:27
Створення Сил безпілотних систем – це стратегічний крок для України
Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем
7 травня, 19:59
Сили пожежної бригади Берліна чергують на пожежі в Берліні-Ліхтерфельде
У Берліні спалахнула пожежа на заводі виробника систем ППО Iris-T (фото, відео)
3 травня, 16:05
Зеленський наголосив, що Путін намагатиметься послабити українські позиції перед самітом миру
Чому з Москвою не можна зараз сідати за стіл переговорів
3 травня, 14:14

Політика

Зеленський анонсував нові безпекові угоди з трьома країнами
Зеленський анонсував нові безпекові угоди з трьома країнами
Закон про мобілізацію: люди з інвалідністю другої групи просять захисту у президента. Текст петиції
Закон про мобілізацію: люди з інвалідністю другої групи просять захисту у президента. Текст петиції
Зеленський: Маємо підтвердження від партнерів щодо посилення нашої протиповітряної оборони
Зеленський: Маємо підтвердження від партнерів щодо посилення нашої протиповітряної оборони
МЗС відреагувало на образливі висловлювання прем’єра Грузії щодо України
МЗС відреагувало на образливі висловлювання прем’єра Грузії щодо України
Підвищення тарифів на електроенергію: уряд пригальмував зміни
Підвищення тарифів на електроенергію: уряд пригальмував зміни
Зеленський відвідає Саудівську Аравію: названо дати
Зеленський відвідає Саудівську Аравію: названо дати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
82K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
60K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
40K
Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці
14K
Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох
4132
У Києві пролунали вибухи

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua