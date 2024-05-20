Естонія повідомила, на які вакансії можуть розраховувати українські біженці

Біженці з України можуть влаштуватись на роботу до кафе та ресторанів

Delfi: Більшість вакансій для українських біженців – у сфері громадського харчування



Через два роки після початку війни майже 33 тис. українських біженців активно показують себе на ринку праці в Естонії. Переважна більшість – молоді працездатні жінки. Більше половини з них мають вищу освіту. Майже кожна друга має неповнолітніх дітей, пишуть журналісти Delfi.

«Якщо 2022 року українки були готові братися за будь-яку роботу, то зараз ситуація суттєво змінилася. Тоді, два роки тому, естонські роботодавці висловлювали помітну зацікавленість у працевлаштуванні вимушених переселенців. Багато хто з тих, кого розмістили в готелях, знайшли роботу там же, буквально через тиждень після прибуття до Естонії», – пише видання.

Громадян України більше серед некваліфікованих робітників, кваліфікованих робітників та ремісників, і суттєво менше серед менеджерів та провідних фахівців. Українські біженці мають відносно високий рівень освіти, проте відсутність мовних навичок та гостра необхідність заробляти на життя можуть змусити вимушених переселенців погоджуватися на роботу, яка не відповідає їх кваліфікації та рівню освіти.

Майже відразу після початку війни Каса з безробіття Естонії створила спеціальний сайт з пошуку роботи для біженців з України. Причому пропонували не лише просту роботу, а й кваліфіковану – в ІТ-сфері, лікарнях.

«Зараз цифри скоротилися. На сайті Каси пропонується близько 2,5 тис. вакансій, але лише 775 передбачає знання лише української та російської. Для порівняння – у середині 2022 року вакансій було близько 7 тис.», – зазначають журналісти

Більшість запропонованих вакансій на даний момент – у прибиранні, обслуговуванні клієнтів у сфері громадського харчування.

Станом на 31 березня чинний дозвіл на проживання був у 32,8 тис. біженців. Згідно з регістром населення, станом на 1 квітня в Естонії було зареєстровано у 29, 8 тис. українських біженців. Проте, як зазначає Delfi, оскільки зараз триває масове продовження видів проживання на підставі тимчасового чи міжнародного захисту, то цифри постійно змінюються.