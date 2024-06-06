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Артснаряди, які надав Захід, почали надходити на фронт – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Артснаряди, які надав Захід, почали надходити на фронт – ISW
Російські сили все ще зберігають перевагу в боєприпасах
фото з відкритих джерел

Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час

Надані Заходом артилерійські боєприпаси почали надходити до українських сил на лінії фронту, хоча й не в такому масштабі, який би дозволив ЗСУ повністю кинути виклик нинішній артилерійській перевазі російської армії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські солдати, які діють поблизу Вовчанська (на північний схід від Харкова), розповіли у коментарі Telegraph, що боєприпаси, надані Заходом, почали надходити на їхню ділянку фронту, але російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в боєприпасах. 

Один український військовий розповів, що російські війська все ще зберігають артилерійську перевагу п’ять до одного.

Інший український солдат повідомив естонському виданню ERR, що боєприпаси, надані Заходом, почали «просочуватися» на лінію фронту, але ще не в достатніх обсягах. Український солдат заявив, що російські війська продовжують мати «значну перевагу» в боєприпасах. 

За оцінками ISW, російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі. Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час.

Нагадаємо, Україна збільшує виробництво боєприпасів шляхом постанови, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за останні два роки Україна суттєво наростила виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів – виробництво різних типів дронів.

Як повідомлялося, озброєння й техніка, яку Сполучені Штати виділили у перших двох пакетах допомоги впродовж останніх тижнів, доставлена на передову для українських військових. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, як чітко дав зрозуміти президент США Джо Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.

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Теги: військова допомога фронт боєприпаси

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