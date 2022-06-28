FATF має внести Росію до «чорного списку» – Шмигаль

Росію можуть виключити з FATF

Росія не зможе вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі

Україна працює над тим, аби Росію остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму (FATF). Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«FATF має внести Росію до «чорного списку» організацій, що не дозволить Росії уникати санкцій та продовжувати вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі», – заявив він.

Шмигаль назвав ще один крок у напрямку покарання агресора: «Це конфіскація всіх без винятку російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого».

Прем’єр зазначив, що мова йде про сотні мільярдів доларів. «Будемо робити все можливе, аби ці заморожені кошти якнайшвидше були спрямовані на допомогу українцям та відбудову нашої держави після війни», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про нові санкційні обмеження щодо Росії. Перш за все, вони стосуються імпорту золота.

Саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Крім того, за інформацією Bloomberg, країни G7 хочуть обмежити ціни на газ із Росії.