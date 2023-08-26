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Прем'єрка Естонії розповіла, чи збирається у відставку через співпрацю її чоловіка з Росією

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прем'єрка Естонії розповіла, чи збирається у відставку через співпрацю її чоловіка з Росією
Кая Каллас та її чоловік Арво Халлік, який має контакти з РФ під час повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Каллас переконана, що робота з клієнтами на території країни-агресорки – це питання «морального компаса»

Голова уряду Естонії Кая Каллас не збирається йти у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з бізнесом її чоловіка Арво Халлік у Росії. Про це повідомляє ERR.

«Я не планую йти у відставку. Як прем'єр я стояла та стоятиму за свободу України та Естонії», – заявила Каллас.

Вона додала, що якщо певні компанії порушують санкції, за це має бути покарання. Проте, на її думку, робота з клієнтами на території РФ – це питання «морального компаса».

«Повинні бути покарання за торгівлю підсанкційними товарами, все інше – питання морального компаса», – сказала Каллас.

Прем'єрка пояснила, що компанія Stark Logistics, де її чоловік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а для іншої компанії, що має бізнес у країні-агресорці.

Також Каллас зазначила, що до цього скандалу не знала деталей бізнесу свого чоловіка.

Нагадаємо, естонський президент Алар Каріс заявив, що Кая Каллас як прем'єр-міністрка зобов'язана пояснити громадськості суть скандалу довкола підприємницької діяльності її чоловіка, котрий володіє часткою компанії, яка має контакти з Росією.

Тож прем'єрка Естонії Кая Каллас опинилась у центрі гучного скандалу, пов'язаного з Росією. У той час, як Каллас позиціонує себе другом України й завзято підтримує санкції проти країни-агресорки з'ясовується, що її чоловік Арво Халлік керує фірмами, які й досі активно співпрацюють з Росією. Йдеться про компанії Stark Logistics та Metaprint. Перша займається перевезеннями, друга виробляє тару з легких металів. 

Каллас на урядовій пресконференції довелося каятися за бізнес чоловіка і вдавати, що вона не в курсі. «Не маю жодного уявлення про його бізнес. Він має міноритарну частку в логістичній компанії. Це була вся інформація, яку я мала до початку цього тижня».

Теги: санкції бізнес росія Естонія

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