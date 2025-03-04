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Стало відомо, якою може бути альтернатива Starlink в Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Стало відомо, якою може бути альтернатива Starlink в Україні
Eutelsat уточнює, що використовувати можуть два типи супутників
фото з відкритих джерел

Європейці розпочали перемовини на тлі чуток про ймовірне відключення

Французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде перемовини з європейськими урядами щодо надання супутникового зв'язку в Україні замість Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як зауважує видання, переговори розпочалися на тлі повідомлень, що американський мільярдер Ілон Маск може позбавити Україну зв'язку Starlink. Інвестори вважають, що заміною може стати французький оператор.

Тим часом Eutelsat (який є власником системи OneWeb) заявив, що має обладнання, яке може бути «швидко розгорнуте в Україні для підключення найважливіших місій та інфраструктури».

Компанія додала, що її переговори з європейськими урядами фокусуються на використанні комбінації супутникових угруповань – OneWeb, що орбітально перебуває на висоті близько 1200 км, та супутників Geo на 35 тис. км – для зміцнення супутникового зв'язку в Україні та Чорноморському регіоні. Обидва типи супутників здатні забезпечити зв'язок для українських безпілотників.

Терміни розгортання додаткових терміналів для критичних місій та інфраструктури залежать від рішень європейських країн щодо закупівель і необхідної інфраструктурної координації, зазначили в Eutelsat.

Нагадаємо, раніше агенція Reuters з посиланням на власні джерела повідомляла, що американська сторона, у контексті тиску на Україну, порушила питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска. У самій компанії заявляли, що є «повністю відданими» щодо надання послуг Україні.

Також «Главком» повідомляв, з посиланням на слова міністра оборони України Рустема Умєрова, що Україна знайде альтернативу в разі відключення Starlink.

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Теги: Франція Україна Ілон Маск Starlink

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