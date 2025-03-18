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Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи: реакція Білого дому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи: реакція Білого дому
США не будуть повертати Франції один із своїх символів
фото із відкритих джерел

Французький політик заявляв, що США зійшли зі шляху демократії, обравши «бік тиранів»

Білий дім відповів відмовою на заклик депутата Європарламенту Рафаеля Глюксманна повернути до Франції статую Свободи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Daily Mail навів слова прессекретаря Білого дому Каролін Левітт. «Вона заявила, що президент Дональд Трамп «у жодному разі» не поверне Франції статую», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, депутат Європарламенту Рафаель Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique закликав США повернути Статую Свободи, оскільки, на його думку, Вашингтон більше не втілює ідеали, які надихнули Францію зробити цей подарунок у 1886 році. Політик підкреслив, що США, схоже, зневажають символ, який їм колись передали, тож у Франції вона буде у кращих умовах.

Раніше ми писали, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна як суверенна держава має право запрошувати союзні країни для розміщення миротворчого контингенту, і це не є питанням, яке має вирішувати Росія.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон розпорядився, щоб уряд якнайшвидше виділив додаткові кошти на оборону на тлі побоювань щодо розвороту США від Європи за президентства Дональда Трампа.

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Теги: США Франція політика

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