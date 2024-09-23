Російська компанія «Новатек» згортає свої найперспективніші газові проєкти: названо причину

Компанія призупинила свої проєкти, зосередившись на завершенні будівництва заводу Арктик LNG-2

Одна з провідних російських компаній у сфері видобутку природного газу, «Новатек», змушена скорочувати свої наймасштабніші проєкти через санкції, введені західними країнами. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

За інформацією видання, йдеться про замороження будівництва заводу Мурманськ LNG, який планували зробити найбільшим у Росії з виробництва зрідженого природного газу. Завод мав складатися з трьох ліній, кожна потужністю 6,8 млн тонн. Також заморожений проєкт LNG у арктичному порту Сабетта, який включає дві лінії потужністю 3 млн тонн кожна.

Компанія наразі призупинила ці проєкти, зосередившись на завершенні будівництва заводу Арктик LNG-2 та організації постачання зрідженого газу з арктичної зони.

Окрім того, «Новатек» планує переорієнтуватися на будівництво Обського газохімічного комплексу, який має виробляти аміак і карбамід для подальшого експорту до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону через Північний Льодовитий океан. Для транспортування карбаміду необхідні балкери льодового класу, які значно простіші у виготовленні порівняно з танкерами для зрідженого газу.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки застосували санкції до деяких банків і компаній, пов'язаних із Росією та Північною Кореєю.

До слова, один із найбільших західних банків на російському ринку, американський Сitibank, який входив до топ-20 у РФ за розміром активів, оголосив про завершення роботи.