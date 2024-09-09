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Німеччина відмежувалася від питання транзиту газу між РФ і Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Німеччина відмежувалася від питання транзиту газу між РФ і Україною
Європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива
фото ілюстративне

Німеччина веде переговори з іншими європейськими країнами і з Єврокомісією щодо того, як гарантувати безпеку енергопостачання в Європі

Німеччина не планує відігравати посередницьку роль між Україною та РФ у питанні транзиту газу. Про це заявила речниця Мінекономіки ФРН Зузанне Унград, повідомляє «Укрінформ».

«Наразі, після початку російської агресивної війни проти України, склалася абсолютно інша ситуація. Тоді на переговорах йшлося про транзитні збори (за транзит газу через Україну) та різні інші аспекти, зокрема, чи буде продовжуватися транзит газу до Європи. Тепер це справа суто України», – зауважила Унград.

За її словами, Німеччина веде переговори з іншими європейськими країнами і з Єврокомісією щодо того, як гарантувати безпеку енергопостачання в Європі, а також про те, як підтримати Україну. Наразі склалася переговорна ситуація, яка стосується України та Росії, але насамперед України, додала вона.

«Це проблема, яка має бути вирішена між Україною та РФ. Німеччина готова і буде готова до будь-якого їх рішення», – сказала Унград.

Зі свого боку, речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт не зміг сказати, чи йшлося про цю тему на переговорах тет-а-тет між канцлером Олафом Шольцем і Президентом України Володимиром Зеленським минулої п’ятниці у Франкфурті. «Досі ця тема не обговорювалася», –зауважив він.

Речники відповідали на запитання, чи не планує Німеччина виступити в ролі посередника у переговорах між Україною і Росією щодо транзиту російського газу в Європу, як Берлін це робив раніше, до повномасштабної війни.

Обидва речники не відповіли на запитання, чи зацікавлена Німеччина в продовженні транзиту. 

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія, Україна та ЄС звернулися до Баку з проханням допомогти щодо продовження транзиту російського газу територією України.

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

Нагадаємо, європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива. Порівняльні ф’ючерси на поставку у вересні зросли на 2,2%, встановившись на п’ятитижневому максимумі, оскільки трейдери хвилюються щодо своєї здатності створювати запаси на зиму.

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Теги: газ Німеччина росія

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