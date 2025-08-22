Головна Світ Політика
Сійярто повідомив, за скільки часу вдасться відновити «Дружбу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міністр бідкається, що Угорщина знову без російської нафти
фото: Facebook/Szijjártó Péter

За словами глави угорського МЗС, наслідки атаки виявились «набагато серйознішими», ніж раніше

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто та заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін проаналізували технічні наслідки атаки на нафтопровід «Дружба». Ремонтні роботи триватимуть щонайменше п'ять днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис угорського політика.

Сійярто повідомив, що наслідки атаки виявились «набагато серйознішими», ніж у попередніх випадках. «Російський колега запевнив, що вони намагатимуться відновити маршрут постачання якомога швидше, але ці роботи, безсумнівно, триватимуть щонайменше п'ять днів», – каже він.

Угорський міністр висловив сподівання, що в цей час Європейська комісія зможе «вжити заходів щодо України, аби не унеможливити постачання нафти до Угорщини».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба».

Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ.

Як повідомлялося, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Вже 19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії.

Теги: нафта Угорщина Сійярто

