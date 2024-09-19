Росія втратила одного з найбільших покупців вугілля в Азії

Від початку повномасштабної війни Тайвань витратив $3,5 млрд на закупівлі російського вугілля

Компанія Taiwan Cement Corporation (TCC) відмовилась купувати вугілля в Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Один із двох найбільших імпортерів вугілля в Тайвані, TCC оголосив про повне припинення співпраці з російськими вугільниками. Компанія, яка закуповувала паливо у РФ для своєї електростанції Хопінг, ухвалила рішення відмовитися від нових контрактів із вересня 2024 року. Остання партія вугілля прибуде до Тайваню в жовтні.

Тайвань, який не приєднався до санкцій, увійшов у п'ятірку найбільших імпортерів російського вугілля, закупивши з весни 2023 року до весни 2024-го понад 10 млн тонн і забезпечивши за допомогою РФ майже п'яту частину всього вугільного імпорту.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Тайвань витратив $3,5 млрд на закупівлі російського вугілля, на його частку припало приблизно 5% усього вугільного експорту з РФ. До того ж 2024 року постачання збільшилися на 30% порівняно з 2023 роком і в 1,5 раза – порівняно з 2022-м.

Нагадаємо, російсько-китайський проєкт із освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.

До слова, «Велика сімка» планує підписати угоду про припинення використання вугілля для виробництва електроенергії до 2035 року.